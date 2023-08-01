Франция объявила эвакуацию граждан из Нигера

  • Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском
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    Мировой рецессии в 2023 году больше не ждут
    В Индии восхитилось боем российского танка с колонной техники ВСУ
    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации
    Мать маньяка из Челябинской области считала его жертву сожительницей
    Корабли Черноморского флота отбили атаку украинских морских дронов
    Беспилотник повредил фасад башни в «Москва-Сити»
    В Харькове прогремели взрывы
    США увеличили поставки снарядов Киеву
    Буркина-Фасо и Мали встали на защиту Нигера
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вели себя в плену советские генералы

    1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

    15 комментариев
    Новости
    10:10Пушилин: ВСУ не считаются с потерями в боях за Старомайорское

    ВСУ бросают большие силы на Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР) не считаясь с потерями, заявил в эфире «Соловьев Live» врио главы ДНР Денис Пушилин.

    09:53Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг

    Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и таблички, сообщил источник.

    09:49Власти Мьянмы помиловали экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи

    Экс-госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи была помилована государственным административным советом, сообщает телеканал MRTV.

    09:42Турецкие власти закрыли все пляжи курорта Шиле из-за поиска снарядов

    Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула закрыты в связи с обследованием территории после обнаружения 28 снарядов, сообщил источник в полиции Шиле.

    09:39Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском

    Населенный пункт Клещеевка в пригороде Артемовска, по последним данным, находится под контролем российских военных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    09:37Франция объявила эвакуацию граждан из Нигера

    Посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации соотечественников из страны в «самом скором времени», сообщает France Presse со ссылкой на диппредставительство.

    09:34Умер 25-летний актер сериала «Эйфория» Ангус Клауд

    Сыгравший одну из ключевых ролей в сериале «Эйфория актер Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет в Окленде в штате Калифорния.

    09:26США увеличили поставки снарядов Киеву для поддержки наступления

    Администрация президента США Джо Байдена стремится увеличить поставки «критически важных» боеприпасов Киеву, чтобы поддержать украинское контрнаступление, в частности, речь идет о 155-мм снарядах, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников.

    09:24Посол Украины в Германии призвал НАТО защитить украинские суда в Черном море

    На фоне прекращения действия зерновой сделки Североатлантический альянс должен взять на себя обязанности по защите украинских зерновозов, пересекающих Черное море, заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger.

    09:11Во дворе жилого дома в Комсомольске-на-Амуре нашли младенца

    Во дворе жилого дома в Комсомольске-на-Амуре обнаружили младенца в коляске без родителей, сообщили в прокуратуре региона.

    09:03Володин заявил о поддержке Киевом преступлений против детей

    Киевский режим, поддерживая индустрию суррогатного материнства на Украине на самом высоком уровне, способствует распространению преступлений против детей, пишет председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    08:59Пушков допустил, что Байден и Трамп могут выбыть из предвыборной гонки в США

    В случае, если и действующий президент США Джо Байден, и его основной конкурент Дональд Трамп выйдут из предвыборной гонки, республиканцы и демократы будут вынуждены прийти к выборам с новыми кандидатами, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.

    08:50Сотрудники ГУР Минобороны Украины избили наемников из Колумбии

    Обучающие украинских солдат колумбийские военные советники пожаловались на избиения и унижения со стороны сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

    08:42Владелец бренда Nemiroff потребовал прекратить выпуск продукции в России

    Отозвавшая лицензию на выпуск спиртного в России после начала спецоперации компания Nemiroff инициировала судебный спор с бывшим местным партнером. Владелец бренда требует от холдинга «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ) прекратить использование марки, сообщили СМИ.

    08:37В России возросло число совершенных через мобильную связь преступлений

    В России количество преступлений, совершенных при помощи сети Интернет и средств мобильной связи, выросло в этом году на 39,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры.

    1 августа 2023, 09:37

    Франция объявила эвакуацию граждан из Нигера

    Посольство: Эвакуация граждан Франции из Нигера начнется в ближайшее время

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации соотечественников из страны в «самом скором времени», сообщает France Presse со ссылкой на диппредставительство.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее совершившие в Нигере госпереворот военные обвинили французские власти в попытке начать военную операцию.

    Напомним, нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен. Франция потребовала освободить Базума.

    31 июля 2023, 19:28
    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Власть Украины сменится после окончания СВО

    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    После окончания спецоперации на Украине Россия установит в Киеве дружественную Москве власть, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как указал Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works, новое украинское руководство будет противостоять сторонникам Степана Бандеры. По его словам, конфликт на Украине закончится поражением и ослаблением НАТО, передает РИА «Новости».

    Эксперт добавил, что в дальнейшем страны начнут покидать альянс, доказавший свою неэффективность.

    Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что провал контрнаступления украинского командования не приведет к окончанию спецоперации.

    Коментарии (66)
    31 июля 2023, 21:20
    В Германии потребовали увеличить цену на бензин до 100 евро за литр
    В Германии потребовали увеличить цену на бензин до 100 евро за литр
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Когда бензин в Германии будет стоить 100 евро за литр, люди откажутся от автомобилей, что благосклонно повлияет на климат, считает профессор берлинского университета Грегор Бахманн.

    Как указал Бахманн в Twitter (заблокирован в России), только когда литр будет стоить 100 евро или больше, сограждане начнут медленно задумываться, что можно обойтись и без машины, передает Bild.

    По его словам, неизбежно многое станет дороже и «недоступно для более бедных», а это цена, которую приходится платить за защиту климата. Он отметил, что «самые бедные вообще не могут позволить себе машину», те, кто водит машину, уже привилегированные.

    Бахманн добавил, что вождение автомобиля должно быть болезненным, чтобы ускорить переход на более экологически чистые виды транспорта. В свою очередь он рассказал, что на свою работу, которая находится в 14 км от его дома, он ездит на велосипеде, а свой электромобиль он заправляет только экологически чистым электричеством.

    Напомним, немецкие социологи предупредили, что Германия превращается в «государство нищих». Газета ВЗГЛЯД писала, что стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят развалом привычного образа жизни германского общества.

    Коментарии (31)
    31 июля 2023, 22:02
    США отказались передавать Украине обещанные танки Abrams

    Newsweek: США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники и защиты

    США отказались передавать Украине обещанные танки Abrams
    @ Staff Sgt. Matthew Foster/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Боевые танки Abrams будут переданы на Украину в ближайшее время, но поставка будет состоять из других моделей техники в более легкой комплектации, сообщили американские СМИ.

    Как пишет Newsweek, США передадут Киеву версию M1A1 с упрощенным оборудованием и без передовой электроники вместо обещанной ранее M1A2, передает Lenta.Ru. Также танки этой модели лишены брони из обедненного урана.

    Отмечается, что такое решение было принято с целью как можно быстрее обучить экипажи и перебросить танки на фронт. По данным издания, оснащение M1A2 более совершенно, однако эта модель пока не поступит на вооружение Киева.

    В пятницу Военный эксперт Вадим Козюлин сказал газете ВЗГЛЯД, что США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    Коментарии (27)
    31 июля 2023, 18:48
    СМИ: В России арестованы активы Ахметова

    Коммерсант: В России арестованы активы украинского олигарха Ахметова

    СМИ: В России арестованы активы Ахметова
    @ Ирина Александрова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России арестованы активы украинского бизнесмена Рината Ахметова по делу о финансировании терроризма, предприниматель обвиняется в спонсировании ВСУ.

    Ахметов подозревается в финансировании украинских националистов в Донбассе, после начала СВО со счета его российской компании «Метинвест Евразия» средства шли ВСУ, включая террористический нацбат «Азов» (запрещен в России), пишет «Коммерсант».

    Дело о финансировании терроризма расследуется еще с сентября 2020 года, оно находится в производстве управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России. По материалам дела, неустановленные руководители и бенефициары SCM Holdings Limited (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) финансировали ВСУ и отряды нацистов, в том числе «Азов». Единственным владельцем SCM Holdings Limited является Ахметов.

    Отмечается, что боевикам перечислены десятки миллионов рублей от зарегистрированной в Москве компании «Метинвест Евразия». Это сбытовая структура украинской горно-металлургической группы «Метинвест». Она входит в холдинг SCM. Деньги из ООО «Метинвест Евразия» выводились в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого также является Ахметов. Следователи обратились в Басманный суд с ходатайством об аресте активов дочки «Метинвеста».

    После начала СВО «Метинвест Евразия» показала сильное снижение выручки, по итогам 2022 года прибыль сократилась на 74%. Убыток за год оценивается в 1,9 млрд рублей. Этой компании также принадлежат краснодарский пансионат «Горняк» и белгородское ООО «Белгородметаллоснаб». Отмечается, что арест наложен на объекты в Севастополе и Белгороде и на десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций в одном из банков.

    В апреле Ахметов подавал на Россию в суд из-за потерянных в Донбассе активов.

    Коментарии (28)
    31 июля 2023, 12:00
    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении

    Военный эксперт Онуфриенко: ВС РФ заняли господствующие высоты и ведут ожесточенные бои на Купянском направлении

    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Активность российских подразделений вынуждает противника перебрасывать под Купянск резервы, которые готовились для контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Купянском направлении.

    «Вооруженные силы ВС РФ на Купянском направлении атакуют село Синьковка, расположенное северо-восточнее Купянска. Для этого они пробились западнее населенного пункта к берегу реки. Сейчас там идут самые упорные бои», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, наши подразделения подошли к Макеевке. А севернее этого города переправились через реку Жеребец и заняли большой плацдарм между населенными пунктами Кармазиново и Надия», – отметил собеседник.

    «Идут ожесточенные бои, но выбить российскую армию вооруженные силы Украины не в состоянии, поскольку в этом районе нами заняты господствующие высоты. ВС РФ также освободили поселок Новоегоровка. Одновременно с этим мы продвинулись в Серебрянском лесничестве – южнее Макеевки и севернее Северска, в районе излучины Северского Донца», – объясняет эксперт.

    «К югу от Артемовска идут бои за Клещеевку, сам город находится в низине, а господствующие высоты заняты противником. На Запорожском направлении у противника есть лишь незначительные успехи, прорвать оборону российской армии им так и не удалось. В целом на всей линии фронта для нас достаточно стабильная обстановка, мы крепко стоим и даже постепенно наступаем», – добавил эксперт.

    «Известно, что украинское командование перебрасывает подкрепления на Купянское и Краснолиманское направления. В частности, туда были направлены две батальонные группы из резервов, которые изначально предполагалось использовать после прорыва российской обороны на Запорожском направлении», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступление в направлении Новоселовского и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.

    По его словам, также нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ под Песчаным, Ольшаной, Тимковкой, Новомлынском Харьковской области, Стельмаховкой, Новоселовским и Артемовкой ЛНР.

    Представитель оборонного ведомства отчитался, что ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих на Купянском направлении. Также поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. У Избицкого Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

    По словам Конашенкова, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника около Ковалевки ЛНР, а также Серебрянского лесничества, за последние сутки уничтожены до 140 украинских военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30.

    Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Торским, Серебрянкой, Григоровкой ДНР, Червоной Дибровой, Невским и западнее Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР).

    В свою очередь экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек, что взятие российскими войсками под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит ВС РФ двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова. Он считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    Макгрегор также отметил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло. Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    Коментарии (8)
    31 июля 2023, 17:59
    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна

    Кулеба заявил о сделке с Хорватией по использованию ее портов для провоза украинского зерна

    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим договорился с Хорватией об использовании ее портов для провоза зерна с Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

    Киев договорился с Загребом о возможности использовать порты Хорватии на Дунае и в Адриатическом море для перевозки зерна, заявил Кулеба, передает РИА «Новости».

    Украинская сторона работает над прокладкой эффективных маршрутов к портам, добавил он.

    Напомним, Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

    Коментарии (19)
    1 августа 2023, 07:54
    Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота

    Минобороны России сообщило о попытке Украины атаковать безэкипажными катерами корабли Черноморского флота

    Украина попыталась атаковать корабли Черноморского флота
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась, сообщило Минобороны России.

    Атака произошла в 340 км юго-западнее Севастополя. Все украинские катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, на днях американская телекомпания CNN показала украинский морской дрон, который, как сообщалось, Киев собирается применить для атаки на российские военные корабли в акватории Черного моря.

    Коментарии (14)
    31 июля 2023, 13:15
    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль

    Шойгу: Киевский режим за июль потерял 20 тыс. военных и более 2 тыс. единиц техники

    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за июль потеряла 20 тыс. 824 военнослужащих и 2 тыс. 227 единиц вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    В числе потерянной техники ВСУ: 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем M777, 50 САУ Британии, США, Германии, Франции и Польши, приводит слова министра Telegram-канала Минобороны.

    Поставляемое западными странами различное вооружение не приводит к успехам ВСУ на поле боя, а лишь затягивает конфликт, подчеркнул Шойгу, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ не приносит результата.

    Коментарии (52)
    31 июля 2023, 20:37
    Китай ограничил экспорт беспилотников

    Под запрет на экспорт из Китая попали переоборудуемые для военных целей беспилотники

    Китай ограничил экспорт беспилотников
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Китая с 1 августа вводят ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщает Associated Press.

    Это сделано из-за опасений, что покупатели смогут переоборудовать их для военных целей. Под запрет попадут коптеры весом более 7 кг, которые могут держаться в воздухе дольше 30 минут и сбрасывать груз, говорится в публикации, передает Lenta.ru.

    Отмечается, что Китай выступает против применения гражданских БПЛА в военных целях.

    Ранее Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.

    Коментарии (10)
    31 июля 2023, 14:33
    Нигер решил прекратить поставки золота и урана во Францию

    Би-би-си: Нигер решил прекратить поставки золота и урана во Францию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители нового военного руководства Нигера заявили о прекращении вывоза урана и золота во Францию.

    Решение об этом было принято в воскресенье и будет действовать бессрочно. Других подробностей не приводится, передает «Российская газета» со ссылкой на Би-би-си.

    Нигер – один из крупнейших производителей урана в мире. В стране уже более 50 лет работает французская корпорация Orano. Более трети урана, который применяется на АЭС во Франции, импортируется из Нигера.

    Однако представители корпорации заявили, что добыча урана в Нигере продолжается. Газета Monde сообщает, что предприятия Orano охраняют более 300 солдат.

    На Нигер приходится от 15% до 17% урана, применяемого для производства электроэнергии во Франции, передает ТАСС.

    Власти Франции пока не принимали решения об эвакуации граждан из Нигера. В стране находятся 500-600 французов.

    Ранее эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов объяснял газете ВЗГЛЯД, что военный переворот в Нигере может привести к остановке поставок урана во Францию, в которых она очень нуждается.

    Коментарии (31)
    31 июля 2023, 18:32
    Путин поручил выделить средства на строительство не менее 200 пассажирских судов
    Путин поручил выделить средства на строительство не менее 200 пассажирских судов
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российский лидер Владимир Путин поручил выделить средства ФНБ на программу льготного лизинга для строительства в России дополнительно не менее 200 пассажирских судов, сообщила пресс-служба Кремля.

    В перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития речного судоходства, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что в целях развития перевозок по внутренним водным путям на период до 2035 года необходимо принять решения, направленные на выделение дополнительных объемов: средств Фонда национального благосостояния начиная с 2025 года на реализацию программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта для обеспечения поддержки строительства в России дополнительно не менее 200 пассажирских судов, в том числе электросудов, передает ТАСС.

    Ранее Путин предложил расширить программу выпуска отечественных речных судов и поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населенными пунктами страны и внутри городов.

    Коментарии (10)
    31 июля 2023, 18:56
    Мать маньяка из Челябинской области считала его жертву сожительницей

    Мать маньяка из Челябинской области заявила, что считала его жертву сожительницей

    Мать маньяка из Челябинской области считала его жертву сожительницей
    @ Андрей Махонин/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мать мужчины, которого подозревают в похищении и удерживании с 2009 года девушки, считает, что женщина жила с ним в доме добровольно и являлась его сожительницей, сообщили в полиции.

    Мать подозреваемого допрошена как свидетель, она проживала в одном доме с сыном, а также с похищенной девушкой, передает РИА «Новости».

    По словам пожилой женщины, ее сын противоправных действий в отношении девушки не совершал. Об убийстве другой женщины, которая проживала в этом доме ранее, мать заявила, что ничего не знает.

    Напомним, в Челябинской области мужчина 14 лет удерживал похищенную женщину и насиловал ее. Она смогла сбежать после того, как маньяка увезли с приступом в психиатрическую лечебницу.

    Коментарии (11)
    31 июля 2023, 16:38
    Патрушев: СВО положила начало формирования феномена «мирового большинства»
    Патрушев: СВО положила начало формирования феномена «мирового большинства»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская специальная военная операция (СВО) положила начало новому феномену – мировому большинству, а победа России над Западом на Украине станет мощным импульсом к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

    Как сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии, СВО положила начало формированию мирового большинства, в рамках которого многие страны мира демонстрируют готовность к самостоятельному развитию, отстаиванию национальных интересов и суверенизации от гегемонии США и других стран Запада, передает ТАСС.

    Он добавил, что победа России над коллективным Западом на Украине будет импульсом для дальнейшего изменения глобального баланса сил в пользу утверждения полицентричного миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира и отношений взаимного уважения и равноправного диалога.

    Ранее Патрушев заявил, что США и их сателлиты делают все для эскалации конфликта на Украине, наращивая поставки Киеву вооружений.

    Коментарии (22)
    31 июля 2023, 21:37
    Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России

    Президент Мексики заявил о неготовности участвовать в переговорах по Украине без России

    Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мексика не будет вносить свой вклад в инициативы по урегулированию конфликта на Украине без участия Москвы, заявил президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

    По его словам, на поиск решения для достижения мира должны согласиться как Киев, так и Москва, передает ТАСС. Обрадор отметил, что Мексика готова участвовать во встрече, если обе страны – Украина и Россия – примут участие в переговорах.

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена следить за планируемой в Саудовской Аравии встречей, но ее цели еще предстоит понять.

    Ранее сообщалось о планах Саудовской Аравии провести 5 и 6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине, но российских представителей в списке нет.

    Коментарии (17)
    31 июля 2023, 19:29
    Эксперт объяснила причины «скрытой безотцовщины» в России

    Эксперт Карпович назвала методы решения проблемы «скрытой безотцовщины» в России

    Эксперт объяснила причины «скрытой безотцовщины» в России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    У родителей после рабочего дня и ведения домашнего хозяйства просто не остается времени на детей, сказала газете ВЗГЛЯД председатель объединения «Многодетные семьи Москвы» Наталья Карпович, комментируя «эпидемию скрытой безотцовщины» в России.

    Заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышов рассказал, что его команда провела опрос, согласно результатам которого московские отцы проводят с детьми 35 минут в день, а 18% респондентов тратят на это 15 минут или меньше. В связи с этим депутат заявил, что в России наблюдается «эпидемия скрытой безотцовщины».

    «Если это люди, которые работают и содержат свою семью, то у них просто нет времени на времяпровождение с детьми. Причем это касается не только мужчин, но и женщин, которые работают. Они приходят домой после трудового дня, занимаются домашним бытом, делают с детьми уроки и ни на что больше времени не хватает – пора спать. Безусловно, есть и те, кто не работают, но и детьми не занимаются», – говорит Карпович.

    Чтобы решить это проблему, должны быть меры поддержки, которые бы стимулировали родителей совмещать свои семейные обязанности с трудом, считает собеседница. «Необходим комплексный подход. Если мы хотим формировать ответственное отцовство, то должна быть пропаганда, программы образовательного характера для отцов. Нужно делать фильмы, создавать проекты, в которых папа может участвовать. Нужны подсказки, куда пойти с ребенком. И, конечно, поддержка семьи должна быть и с точки зрения инфраструктурных вещей, и финансовая», – считает эксперт.

    По ее словам, стоит сформировать повестку, благодаря которой родитель сам захочет принять участие в семье. А именно, и у отца, и у матери от отцовства и материнства должна быть выгода. И именно образовательный контент по времяпровождению с детьми стоит позиционировать как облегчение общения с ребенком – это и будет являться той самой выгодой, говорит Карпович.

    «Так родители будут знать, где провести с ребенком те свободные минуты, которые появляются. А если будут приняты шаги для траты этого минимального свободного времени на детей, то уже появится мотивация находить его больше», – рассказывает эксперт. 

    По ее мнению, в России действительно много семей, где отец не участвует в воспитании своих детей. В связи с этим у растущего поколения формируется позиция, что все держится на матери. И поскольку дети не видят отцовского участия в их жизни, они проецируют такое поведение в дальнейшем и на свою семью, уделяя крайне мало времени уже своим сыновьям и дочерям либо не уделяя его совсем.

    Что касается семей, где родители живут порознь из-за развода или иных обстоятельств, то насильно привлечь отца или мать к воспитанию ребенка невозможно, продолжает собеседница. Российское законодательство предусматривает лишь обязательную выплату алиментов. Но и здесь, по мнению эксперта, есть над чем работать.

    «Нужно помогать родителям даже при разводах сохранять отношения. Это тоже такая менторская работа, наставничество, когда люди, которые не смогли между собой сохранить нормальные отношения, могут эти отношения построить ради ребенка. Не исключаю, что здесь необходимо какое-то участие государства, которое позволило бы этим людям договориться между собой в интересах ребенка», – заключила Карпович.





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