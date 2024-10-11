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    11 октября 2024, 17:55 • В мире

    Запад усиливает накал борьбы против российского влияния в Африке

    Запад усиливает накал борьбы против российского влияния в Африке
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Запад – и прежде всего Франция – повышает ставки в деле противостояния российскому присутствию в Африке. Об этом свидетельствуют и утечки в правительственной французской прессе, и новые технические возможности, и следы вмешательства киевского режима. В какой стране Черного континента и каким именно образом все это происходит?

    Теряющая свое влияние в Африке Франция не намерена так просто сдаваться. Если раньше она держала в Мали и соседних странах военные базы под предлогом необходимости бороться с джихадистами, то теперь, когда ее солдат выставили за дверь, французские власти переобулись на лету.

    Так как новые власти Мали сотрудничают с Россией, бывшая метрополия теперь де-факто активно поддерживает тех, кого еще недавно именовала террористами и сепаратистами. И деятельную помощь в этом Франции оказывают не только ее западные партнеры, но и Украина.

    «На севере Мали украинские дроны расчищают горизонт для мятежников», – с таким заголовком вышла статья в проправительственном французском издании «Монд». Стоит обратить внимание и на одного из авторов – репортер Эммануэль Гриншпан (Emmanuel Grynszpan) раньше много работал в России и на Украине, и не исключено, что не только в качестве журналиста. Другие его материалы проводят мысль о необходимости действовать против России, а также Азербайджана, который, как считают французские власти, приложил свою руку к протестам в Новой Каледонии, заморском департаменте Франции.

    «Начиная с этого лета бойцы «Постоянного стратегического движения», являющиеся в основном туарегами, используют данный тип оружия (то есть беспилотники) против малийской армии и их союзников-«вагнеровцев». Со скромной, но все же решающей поддержкой Киева, – уверяет «Монд». – ...Отныне бунтовщики располагают средствами для нанесения воздушных ударов, так же как и их противники. Что способно изменить... соотношение сил на поле боя».

    В начале октября, утверждает газета, с помощью беспилотников был нанесен удар по военному лагерю в Гундаме, недалеко от Томбукту, где находились якобы в основном российские бойцы. Как уверяет некий «мятежник», в результате атаки погибло не менее девяти «вагнеровцев».

    До этого, в сентябре, аналогичным атакам подверглись тот же лагерь в Гундаме, а также в 150 км оттуда, в Лере, «где тоже находились солдаты группы «Вагнер». Впервые же беспилотники были применены в июльском столкновении при Тин-Заутине, где подразделения малийской армии и ее союзники попали в засаду и где было убито как минимум 47 солдат и 84 «вагнеровца».

    То, что российские добровольцы и инструкторы оказывают поддержку Мали, не секрет. Не далее как на днях в Россию были возвращены тела погибших во время июльского инцидента. Киев, не имея возможности одержать победу над Россией на поле боя, решил открыть «второй фронт» в Африке, поддерживая террористические группировки в дружественных Москве африканских государствах, говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Представители украинской военной разведки открыто заявляли о том, что они оказывали деятельную помощь туарегским мятежникам. Фактически речь идет о том, что Украина теперь согласна быть прокси Запада в любых военных действиях против российских интересов, в том числе в Африке. А Запад готов укрепить своего прокси любыми техническими средствами, разведданными и сведениями спутниковой и любой иной разведки.

    Вот, к примеру, подробная статья в том же «Монд» от середины сентября. В тексте обсуждаются передвижения малийской армии и «вагнеровцев», отслеженные неким пользователем сети Х (заблокирована в России) с примечательным ником Casus Belli (что означает в переводе с латыни «повод к войне»).

    Интересами его обозначены «главным образом Африка и бывший СССР», на свой аккаунт он помещает в том числе и спутниковые снимки, сопровождая их анализом – сколько машин передвигается между пунктами, сколько может быть в этих передвижениях задействовано солдат, и т. д. И поскольку делаются публичными таким образом действия только одной воюющей стороны, нет сомнений в том, в чьих интересах действуют стоящие за этим аккаунтом.

    Еще недавно, когда функцию борьбы с малийскими джихадистами – или ее видимость – исполняли присланные из Франции солдаты, у сепаратистов не было беспилотников. В их распоряжение не предоставляли свежие спутниковые снимки с готовым анализом, и вообще в западной прессе их именовали коротко и ясно, так, как они того заслуживают – террористами.

    Теперь ветер переменился, поскольку Запад явно намерен противодействовать России везде, где только можно, и любыми средствами, за исключением разве что непосредственного своего вовлечения в прямой военный конфликт. Те, кто вчера назывались террористами, сегодня в западной прессе фигурируют как мятежники. Завтра и вовсе, не исключено, будут объявлены борцами за свободу.

    Поскольку фактически малийской армии и ее союзникам из группы «Вагнер» приходится вести боевые действия на малийско-алжирской границе, Франция пытается приложить усилия, чтобы заставить Алжир таскать для нее каштаны из огня, то есть тоже подключиться к давлению и на российских добровольцев, и на малийские власти. Это хорошо видно в следующем пассаже статьи:

    «По другую сторону границы эти перемещения войск не слишком хорошо воспринимаются алжирскими властями, которые уже несколько месяцев находятся в скрытом конфликте с малийскими переходными властями. Алжир не хочет, чтобы чужие войска маневрировали в нескольких километрах от его границы, и опасается возможных волнений. В конце июля и начале августа малийские ВВС при поддержке своих союзников из Буркина-Фасо нанесли несколько ударов беспилотниками по району Тин-Заутин, вынудив сотни мирных жителей срочно искать убежища на алжирской стороне».

    Разумеется, Франции очень хотелось бы, чтобы Алжир окончательно рассорился с нынешними властями Мали, которые посмели иметь слишком хорошие отношения с Россией, а в идеале – отправил бы свои войска против Мали и «вагнеровцев». Однако отношения Франции с еще одной своей бывшей колонией катастрофически плохи.

    Все дело в том, что Макрон с грацией вломившегося в посудную лавку слона влез в территориальный спор между Алжиром и Марокко по поводу Западной Сахары и открыто принял сторону Марокко. В конце июля Алжир объявил об отзыве своего посла, а в начале октября президент Абдельмаджид Теббун отказался от визита во Францию со следующими примечательными словами: «Я не отправлюсь в Каноссу», то есть на заведомое унижение ради сомнительной цели. А буквально на днях Алжир принципиально отказался закупать у Франции зерно (при том, что еще весной резко увеличил закупки как раз в России).

    У Алжира свои счеты с Францией – и за ядерные испытания, проведенные на его территории, и за политику колонизаторов по отношению к местному населению, которую Теббун именует геноцидом. При этом алжирцы до сих пор пользуются результатами соглашений 1968 года, которые облегчают их переезд во Францию и которые требуют отменить французские правые, ссылаясь на то, что рост числа мигрантов из Африки не лучшим образом сказывается на криминальной обстановке. Однако, поскольку Франция испытывает демографические трудности, деваться ей некуда и приходится восполнять выбывающее население тем, что есть. Так что отмена соглашений Алжиру не грозит в любом случае.

    В данный момент север Мали, равно как и Украина, рассматривается Западом как территория противостояния с Россией. В последнее время видна крайне показательная тенденция. Чем дальше, тем более изощренные средства использует для этого противостояния Запад. Если раньше речь шла разве что об интригах с соседями Мали, то теперь перед нами и сотрудничество с террористическим киевским режимом, и использование новейших технических средств вплоть до БПЛА и спутниковой разведки. Это показывает, насколько большое значение и Париж, и его западные союзники придают данному региону – и насколько серьезно там теперь влияние российской политики.

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