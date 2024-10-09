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СОМБ вернул тела погибших в Мали россиян
Тела россиян, погибших в бою с исламистами в Мали, вернулись в Россию
Тела россиян, погибших в июле 2024 года в Мали в бою с численно превосходящими исламистами, успешно возвращены в результате совместной операции малийских и российских военных, состоявшейся в ночь на 30 сентября.
Тела российских граждан, погибших в июле 2024 года в Мали в бою с исламистами, возвращены на родину в результате успешной операции военных, передает ТАСС.
Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов сообщил, что в ночь на 30 сентября 2024 года Вооруженные силы Мали (FAMA) вместе с российскими союзниками выдвинулись на выполнение этой миссии. Иванов выразил гордость за своих коллег, которые выполнили поставленную задачу, подчеркнув их силу, честь и отвагу.
По его словам, тела погибших россиян будут похоронены с почестями. Иванов также отметил, что террористы в конечном итоге проиграют и будут вынуждены подчиниться закону. Он выразил уверенность, что победа будет за Россией и ее союзниками.
Операция по возвращению тел российских граждан явилась важной и ответственной задачей. Она была выполнена в условиях, когда противник превосходил по численности, что подчеркивает значимость и сложность миссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) заявило, что украинская сторона, включая Главное управление разведки украинского Минобороны, причастна к атаке на российских бойцов в Мали 26 июля, поскольку террористы использовали дрон украинского производства. С 2023 года глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, который внесен в России в список террористов и экстремистов, хотел организовать нападение на участников группы «Вагнер» на территории Мали, сообщалось в газете Times.
Группа «Вагнер» заявляла, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали, есть потери среди бойцов, погиб командир штурмового отряда.