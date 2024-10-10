Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.5 комментариев
Алжир исключил Францию из тендера на закупку зерна
Алжир исключил французских поставщиков из тендера
Алжирское агентство OAIC закупило 500 тыс. тонн зерна, отказавшись от французских поставщиков из-за ухудшения дипломатических отношений, сообщает агентство Reuters.
Источники указывают, что французское зерно проигрывает российскому из-за плохого урожая и высоких цен. Погодные условия, особенно затяжные дожди, привели к худшему урожаю пшеницы во Франции с 1980-х годов. Это также способствует укреплению позиций России на алжирском рынке, сообщает РИА «Новости»
Импорт французских злаковых в Алжир снижается третий год подряд. В 2023 году Алжир закупил французского зерна на 80% меньше, чем в 2022 году. В денежном выражении это 166 млн евро против 834 млн евро годом ранее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает план автономии Западной Сахары под суверенитетом Марокко, назвав его «единственной основой» для разрешения конфликта. Макрон пошел на изменение своей позиции из-за затянувшегося кризиса в отношениях с Марокко и под давлением Рабата. Алжир, который поддерживает Народный фронт освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО) в борьбе за независимость, выразил возмущение этим решением.