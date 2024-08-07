Захарова заявила об открытии Киевом «второго фронта» в Африке

Tекст: Кристина Цыцура

«На территории нашей страны он (Киев) продолжает использовать террористические методы – осуществляет диверсии и политические убийства, регулярно обстреливает объекты гражданской инфраструктуры», – передает РИА «Новости» ее слова.

Она добавила, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к поведению Киева. Работа будет идти в том числе на многосторонних площадках.

Захарова указала, что «террористическая природа киевского режима» стала сейчас более очевидной.

Ранее Нигер вслед за Мали объявил о разрыве дипотношений с Украиной. Страны Африки отреагировали на причастность Киева к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».

