Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.11 комментариев
Захарова заявила об открытии Киевом «второго фронта» в Африке
Киев, не имея возможности одержать победу над Россией на поле боя, решил открыть «второй фронт» в Африке, поддерживая террористические группировки в дружественных Москве африканских государствах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«На территории нашей страны он (Киев) продолжает использовать террористические методы – осуществляет диверсии и политические убийства, регулярно обстреливает объекты гражданской инфраструктуры», – передает РИА «Новости» ее слова.
Она добавила, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к поведению Киева. Работа будет идти в том числе на многосторонних площадках.
Захарова указала, что «террористическая природа киевского режима» стала сейчас более очевидной.
Ранее Нигер вслед за Мали объявил о разрыве дипотношений с Украиной. Страны Африки отреагировали на причастность Киева к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».