    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    4 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    11821 комментарий
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    7 комментариев
    20 ноября 2025, 18:04 • Новости дня

    Захарова назвала аферой соглашение Макрона и Зеленского о военных поставках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Договоренности между Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном о поставках военной помощи Киеву являются крупнейшей аферой в современной истории, заявила спикер МИД России Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что 17 ноября Макрон и Зеленский подписали соглашение на авиабазе Виллакубле в Парижском регионе о предоставлении Украине ста французских истребителей Rafale, передает ТАСС.

    По ее словам, Зеленский поспешил публично назвать подписанный документ историческим. «Зеленский поспешил назвать документ историческим. Мне кажется, в принципе, он где-то отчасти и прав. По-моему, это документ, который так в истории и останется. Там даже сделкой его назвать не получится», – сказала дипломат на брифинге.

    Захарова также отметила, что намерения сторон выглядят как одна из крупнейших афер современной истории.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о бесполезности самолетов Rafale для Киева.

    Издание Military Watch Magazine писало, что французские истребители Rafale не смогут оказать значительного влияния на исход боевых действий на Украине.

    20 ноября 2025, 10:36 • Новости дня
    В Ровнополье ликвидирована женщина-снайпер ВСУ в звании майора

    Tекст: Вера Басилая

    При зачистке позиций ВСУ российские военные ликвидировали женщину-снайпера в звании майора, оборонявшую пункт управления БПЛА в Ровнополье, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Во время зачистки территории Ровнополья российские штурмовики уничтожили женщину-снайпера в звании майора вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, столкновение произошло в одном из блиндажей, в который была брошена граната перед входом российских бойцов.

    По словам Кимаковского, задачи снайпера включали прикрытие управления беспилотниками противника, однако операторы БПЛА покинули позиции до прихода российских сил.

    Ранее российские военные уничтожили группу иностранных наемников, включая женщину-снайпера, при зачистке пятиэтажного дома в Дзержинске.

    Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой личного состава и начали отправлять женщин на передовые позиции.

    Комментарии (6)
    20 ноября 2025, 01:40 • Новости дня
    Греф объявил о сокращении 20% неэффективных сотрудников Сбера до конца года
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Сбер планирует завершить сокращение пятой части сотрудников, признанных неэффективными, до января 2026 года, заявил глава банка Герман Греф на международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey.

    Греф отметил, что неэффективные сотрудники были определены с помощью системы искусственного интеллекта. «Мы в Сбере в этом году с помощью мультиагентной системы сократили, до 1 января закончим сокращение, 20% персонала, который был выявлен с помощью искусственного интеллекта как неэффективный. Мы закрываем неэффективные проекты, сокращаем неэффективные места для неэффективных сотрудников», – цитирует его ТАСС.

    На пленарной сессии президент России Владимир Путин отметил, что не существует понятия неэффективного сотрудника и подчеркнул, что ответственность за результат работы лежит на руководстве. Греф согласился с Путиным, добавив, что вина за наличие неэффективных работников частично лежит на нем и руководстве банка.

    Как заявил на этом же мероприятии Греф, в России будет еще долгим спрос на IT-специалистов, так как большинство предприятий не прошли даже стартовую ступень цифровых преобразований.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лаборатория НАСА объявила о сокращении 550 сотрудников ради реорганизации. В РЖД объявили о планах сократить управленческий аппарат.

    Комментарии (37)
    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 08:54 • Новости дня
    МИД Швеции пожаловался на несправедливость бремени поддержки Украины
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Скандинавии тратят больше всех на поддержку Украины среди членов НАТО, такая конструкция несправедлива и не может быть устойчива в долгосрочной перспективе, заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

     Мальмер Стенергард заявила, что скандинавские страны несут непропорционально большую часть расходов на поддержку Украины среди членов НАТО, передает ТАСС.

    Она отметила: «Несколько стран тянут все бремя поддержки Украины. Это несправедливо и несостоятельно в долгосрочной перспективе». По ее словам, скандинавские государства обеспечили треть военной поддержки со стороны Североатлантического альянса. Стенергард подчеркнула, что эта ситуация свидетельствует не только о высокой активности скандинавских стран, но и о недостаточном участии других государств.

    В обращении к коллегам глава МИД Швеции предложила Евросоюзу изъять замороженные активы России для формирования нового пакета помощи Украине.

    Она заявила: «У нас нет другого выбора. Поэтому я рассчитываю, что страны-члены и Еврокомиссия сделают то, что нужно, чтобы мы добились этого». Стенергард также отметила, что начиная с 2022 года, страны Европейского союза потратили на импорт российских энергоресурсов больше средств, чем на поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза.

    Брюссель заявил, что согласен на такой шаг только в случае соблюдения ряда условий, связанных с гарантиями Евросоюза.

    Власти страны ранее согласились использовать российские активы для помощи Киеву, но только при наличии соответствующих механизмов защиты от возможных рисков.

    Комментарии (11)
    20 ноября 2025, 08:19 • Новости дня
    ФСБ пресекла попытку отравить высокопоставленного офицера Минобороны
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Житель Донецкой народной республики собирался с помощью боевых отравляющих веществ убить высокопоставленного офицера Минобороны, его задержали, сообщили в ФСБ.

    Мужчина готовил теракт с использованием боевых отравляющих веществ, жертвой должен был стать высокопоставленный офицер Минобороны, указали в ФСБ, передает РИА «Новости».

    По версии следствия, злоумышленник сам вышел на контакт с главным управлением разведки министерства обороны Украины через Telegram.

    Ранее в ДНР задержали мужчину по подозрению в госизмене и подготовке к теракту в отношении чиновника.

    До этого ФСБ задержала полицейского в Херсонской области, его заподозрили в госизмене.

    Комментарии (6)
    20 ноября 2025, 08:15 • Новости дня
    Захарова дала совет украинцам: «Тикайте, хлопцы!»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова повторила свой совет «Тикайте, хлопцы!» для всех украинцев, которые подлежат мобилизации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь обратилась к гражданам Украины, подлежащим мобилизации, с советом «Тикайте, хлопцы!», передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что мобилизация на Украине проводится не ради защиты страны или укрепления ее обороноспособности, а для «выполнения заказа по убийству граждан Украины».

    В интервью Захарова подчеркнула, что власти России на протяжении всех этих лет видят, кто им противостоит, но всегда выделяли простых украинцев, называя их «заложниками чужих интересов и чужих игр».

    Она добавила, что народ Украины оказался обманутым и втянутым в противостояние, которое, по мнению властей России, никому не нужно. По словам Захаровой, украинцам разрушают уклад, традиции и историю, а многие из них подвергаются страданиям вопреки своим желаниям.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова  прокомментировала рост числа дезертиров в украинской армии выражением «Тикайте, хлопцы!».

    Украинский военный предложил использовать чипы для отслеживания мобилизованных с целью предотвращения массовых побегов.

    Мобилизованных на Украине привязывают скотчем в автобусах, чтобы они не сбежали по пути на фронт.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    @ Anna Rose Layden - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил план мирного урегулирования между Россией и Украиной из 28 пунктов, который высшие должностные лица администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским послом Кириллом Дмитриевым и украинскими официальными лицами.

    По словам источника телеканала NBC News из американской администрации, в разработке плана участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

    «План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает то, чего Украина хочет и в чем нуждается для достижения прочного мира», – сказал источник.

    Чиновник не стал раскрывать детали плана, который, по его мнению, все еще находится на стадии обсуждения с ключевыми заинтересованными сторонами.

    Напомним, портал Axios впервые сообщил о существовании этого плана. Три американских чиновника сообщили NBC News, что рамки мирного соглашения все еще необходимо представить украинцам и что сроки доработки проекта плана совпали с визитом военной делегации в Украину.

    По словам двух американских чиновников, европейского чиновника и источника, близкого к украинскому правительству, американская делегация прибыла в Киев в среду утром с двумя целями для встреч с украинскими официальными лицами: обсудить военную стратегию и технологии и помочь возобновить мирный процесс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters передало, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева.

    Комментарии (4)
    20 ноября 2025, 10:49 • Новости дня
    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине

    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники не были вовлечены в процесс создания обсуждаемого плана США по урегулированию ситуации на Украине, сообщила глава ЕС Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран сообщества в Брюсселе.

    По словам Каллас, Европейский союз не принимал участия в подготовке мирного плана, предложенного США по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой встрече обсудят новый мирный план США по Украине. Каллас отметила, что основной повесткой станет ситуация на Украине и предложенный США план. Она подчеркнула, что для эффективной реализации любых предложений необходимо согласие не только украинской стороны, но и объединенной Европы, передает ТАСС.

    Вопросы мирного урегулирования остаются на повестке дня ЕС в контексте продолжающегося конфликта и спецоперации на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти продолжают разрабатывать варианты окончания конфликта на Украине.

    Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Портал Axios обнародовал информацию о тайных консультациях США с Россией по новому плану урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что после обсуждений на Аляске новых шагов по мирному урегулированию не было.

    Политолог Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок утечек по возможному американскому мирному плану для Киева.

    Комментарии (10)
    20 ноября 2025, 02:52 • Новости дня
    Экспертиза: Игорь Тальков был убит из нагана 1895 года
    @ Галина Кмит/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Экспертиза по делу об убийстве певца Игоря Талькова показала, что смертельный выстрел был произведен из револьвера типа Наган 1985 года с близкого расстояния, причем выпущено было три пули, сказано в материалах дела.

    «Выстрел был произведен оболочечной пулей 7,62 миллиметра из револьвера типа Наган образца 1895 года», – приводит выдержку из документа РИА «Новости».

    По данным экспертов, всего было произведено три выстрела из данного оружия, но только одна пуля попала в артиста.

    Ранее суд заочно приговорил директора Талькова Валерия Шляфмана к 13 годам колонии по обвинению в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также попытке умышленного убийства.

    Напомним, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге между Шляфманом и Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений на концерте. Малахов, директор певицы Азизы, сумел увернуться от выстрела, однако в результате конфликта погиб Тальков.

    По баллистической экспертизе, сообщает прокуратура, выстрел произведен с расстояния 40–50 см, из револьвера, принадлежавшего Малахову. Следы свинца были обнаружены на одежде Шляфмана и рубашке Талькова. Анализ позиций и крови показал, что стреляющий находился чуть выше Талькова, а Малахов был на полу, задержан охраной.

    В начале 1992 года Шляфман, по данным следствия, тайно выехал на Украину, а затем скрылся в Израиле, где пребывает до настоящего времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет предъявил обвинение  находящемуся на территории Израиля Валерию Шляфману в убийстве певца Игоря Талькова.

    Комментарии (15)
    20 ноября 2025, 02:25 • Новости дня
    Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и тех, кто «только кнопки нажимают»

    Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и «роботов»

    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Возможности искусственного интеллекта (ИИ) только на первый взгляд выглядят как шутка или игра, а на самом деле это серьезное дело, так как детей нужно в школах, в вузах и в колледжах учить думать, а не просто выбирать нужную кнопку и задавать вопросы, заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    «В новой, нарождающейся в мире системе это не так просто. Мы не можем позволить того, чтобы в нашей стране образовалась такая группа суперинтеллектуалов – развитых, элитных людей, элиты такой интеллектуальной, а все остальные – «роботы» такие, которые только кнопки нажимают», – сказал президент.

    Путин отметил, что это непростая задача для системы образования, для Минпросвещения и для Министерства науки и образования: как побуждать думать?

    По его словам, это задача для преподавательского состава и для всей системы.

    «Надо выработать такой подход к обучению, чтобы ребенок задачи решал и возможности искусственного интеллекта использовал. Как это сделать? Надо шахматами заниматься, математикой заниматься. Вот об этом я вас прошу, честно говоря, всех прошу подумать над этим», – обратился к специалистам глава государства.

    Напомним, на этой же конференции президент Путин обсудил с одним из разработчиков голосового помощника «Алиса» возможное негативное влияние подобных технологий на развитие мышления у детей. «Как вы их будете учить думать и не позволять, чтобы они пользовались вашей «Алисой», не думая ни о чем?», – спросил президент. Разработчик ответил, что «Алиса» лишь помощник и не может заменить самостоятельные рассуждения детей.

    «Может. Нужно задачку как-то решить – они, оп, нажали – и «Алиса» все рассказала», – возразил президент. Путин подчеркнул, что с появлением ИИ-помощников детям «думать не приходится», и отметил важность задачи научить детей мыслить самостоятельно в условиях доступности подобных цифровых решений.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин потребовал вывести развитие искусственного интеллекта на новый уровень и призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей. Глава «Сбера» Герман Греф в ходе ВЭФ назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека. AI-асессор Михаил Обуховский рассказал, что искусственный интеллект начнет постепенное сокращение числа востребованных профессий.

    Комментарии (14)
    20 ноября 2025, 14:36 • Новости дня
    Постановление об увольнении Умерова и Ермака зарегистрировано в Раде

    Tекст: Вера Басилая

    Фракция оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» внесла в Раду проект постановления с требованием немедленно уволить главу офиса Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова на фоне коррупционного расследования.

    Постановление с требованием отставки Андрея Ермака и Рустема Умерова зарегистрировала фракция «Европейская солидарность» в Верховной раде, передает ТАСС.

    В пояснительной записке отмечается, что документ стал ответом на самый масштабный коррупционный скандал за время президентства Владимира Зеленского и касается так называемых «пленок Миндича».

    Авторы проекта обращаются с требованием немедленно уволить руководителя офиса Зеленского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны. В их заявлении говорится об «ответственности всех фигурантов скандала» и подчеркивается, что такое решение необходимо для восстановления доверия общества.

    Регистрация постановления произошла на фоне ожиданий кадровых решений со стороны Владимира Зеленского, однако, как сообщают украинские СМИ, на момент публикации никаких официальных анонсов или действий не последовало.

    Ранее в рядах правящей на Украине партии «Слуга народа» заговорили о необходимости отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров покинул страну, ссылаясь на командировку, на фоне коррупционного скандала.

    В обвинительном заключении НАБУ говорится, что Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, убедил Умерова закупить бракованные бронежилеты для ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что оппоненты Зеленского в Раде могут отобрать у «Слуги народа» часть властных полномочий, если Запад потребует отставки Ермака.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 23:07 • Новости дня
    Во Львове произошел блэкаут впервые за последние месяцы

    Tекст: Вера Басилая

    Во Львове и нескольких других городах Украины зафиксировали массовое отключение электроэнергии в результате ужесточения графиков из-за повреждений энергосистемы.

    Украинские СМИ пишут, что на улицах Львова нет освещения, а единственным источником света остаются автомобильные фары, передает ТАСС.

    По данным украинских СМИ, Львов оказался полностью погруженным во тьму, что стало первым таким случаем за долгое время. Издание «Страна» также сообщает, что по всей территории Украины, включая столицу, были ужесточены графики отключения электроэнергии из-за острого дефицита мощности, вызванного повреждениями энергетической инфраструктуры.

    В Харькове, по информации «Страны», без электроснабжения остаются порядка 40 тыс. абонентов. Причиной стали повреждения трансформаторной подстанции после последних ударов по энергосистеме региона.

    Министерство энергетики Украины ввело аварийные отключения электричества из-за взрывов в ряде регионов страны.

    Украинские СМИ ранее сообщили о взрыве во Львове во время воздушной тревоги.

    Теплоэлектростанция на Украине получила повреждения.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 12:13 • Новости дня
    Орбан предрек крах евро при использовании активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что передача замороженных российских активов на финансирование Украины может привести к краху евро.

    Виктор Орбан предупредил о возможном обрушении евро в случае передачи ЕС замороженных российских активов Украине, указав на риски судебных конфликтов, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена выделить еще 135 млрд евро для поддержки Киева, однако Европейский союз не располагает такими средствами.

    «Долгая судебная волокита, множество судебных исков и крах евро. Вот что нас ждет, если мы выберем этот путь», – заявил Орбан.

    По мнению Орбана, такой шаг Евросоюза приведет к серьезным политическим последствиям для европейской валюты. Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что использование российских активов несет угрозу стабильности финансовой системы всего ЕС.

    Ранее глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард предложила Евросоюзу изъять замороженные активы России для формирования нового пакета помощи Украине.

    Еврокомиссия рассмотрела три варианта финансирования Украины, одним из которых стала экспроприация российских активов до 2027 года.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что новый кредит для Киева станет обузой для будущих поколений европейцев.

    Орбан также сравнил инициативу поддержки Украины с покупкой водки алкоголику.

    Министерство финансов России разработало проект ответных мер на случай конфискации российских активов странами Запада.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 23:01 • Новости дня
    Валуев предложил «пивникам» решение вопроса с присутствием на стадионах

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что не поддерживает идею продажи пива на спортивных аренах, предложив оборудовать отдельные зоны для пьющих и курящих.

    Валуев отметил, что предлагает создать закрытые ложи для любителей пива и  применить подобный подход к курящим.

    «Я против возвращения пива на стадионы. Пусть пивники строят закрытые ложи на стадионах. А желающие выпить на соревнованиях пусть там наслаждаются напитками разного толка без демонстрации прилюдного пития», – сказал Валуев порталу Sport24.

    Валуев провел аналогию с курящими, отметив, что для любителей курения тоже можно обустроить специальные зоны, ведь «они никого не трогают, не представляют никакой опасности».

    Напомним, обсуждение темы стало актуальным после заявления первого зампреда комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева о том, что законопроект о возврате продажи пива на стадионах будет рассмотрен во втором чтении до конца года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Госдуме заявили о возможности возвращения продажи пива на стадионы. В Минфине подтвердили поддержку этой инициативы.

    Министр спорта также поддержал возвращение пива на спортивные объекты. Фетисов так же заявил о необходимости вернуть продажу пива на стадионах.


    Комментарии (4)
    20 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Госдума приняла закон об увеличении МРОТ

    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда.

    Согласно утвержденным поправкам, с 1 января 2026 года МРОТ составит 27 093 рубля в месяц, передает ТАСС. Соответствующие изменения внесены в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

    Согласно пояснительной записке к законопроекту, повышение минимального размера оплаты труда позволит увеличить заработную плату порядка 4,6 млн работников.

    С начала 2025 года уровень МРОТ в России составляет 22 440 рублей.

    В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин объявил о повышении МРОТ на 20% с 2026 года.

    В июле Министерство труда предложило закрепить минимальный размер оплаты труда в 2026 году на отметке 27 093 рублей.

    Комментарии (5)
    20 ноября 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Веселое возле Гуляйполя
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубину обороны противника, освободив населенный пункт Веселое в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ около Великомихайловки, Покровского Днепропетровской области, Гуляйполя, Яблоково и Доброполья Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, танк, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в возле Алексеевки, Варачино, Катериновки, Новой Сечи, Писаревки и Юнаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям полка нацгвардии рядом с Волчанском.

    ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, танк, три машины пехоты, шесть орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Куриловки, Кучеровки, Моначиновки, Нечволодовки, Подолов Харьковской области и Дробышево Донецкой народной республики (ДНР).

    В Купянске штурмовые отряды 6-й армии продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника. В течение последних суток отражены две атаки формирований 125-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Благодатовки и Кутьковки с целью деблокирования окруженных формирований и прорыва к Осколу для восстановления разрушенных переправ. Противник потерял до 15 боевиков.

    Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, американский бронетранспортер М113, три бронемашины «Казак» и канадский бронеавтомобиль Senator, пусковая установка румынской РСЗО PR-40, пусковая установка ЗРК «Стрела-10» и четыре станции РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего же в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 230 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты «Шквал», бронетранспортер, четыре бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пусковая установка РСЗО, пусковая установка ЗРК, десять станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Берестока, Закотного, Звановки, Иванополья, Константиновкм, Николаевкм, Резниковкм, Северска, Славянска и Степановки ДНР.

    Противник потерял более 190 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены станция РЭБ, четыре склада боеприпасов, матсредств и горючего.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Белицкого, Гришино, Новопавловки, Нового Донбасса, Октябрьского, Родинского, Розы Люксенбург и Шевченко ДНР, отчитались в Минобороны.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка Ровного. За прошедшие сутки четверо военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен. Отражены шесть атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. При этом были уничтожены до 30 боевиков и бронеавтомобиль «Казак».

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города.

    За минувшие сутки на красноармейском направлении уничтожены до 180 военнослужащих, четыре бронетранспортера, пять бронемашин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 400 военнослужащих, два шведских бронетранспортера Viking и два американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин, 155-мм гаубица М777 и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне сообщалось, что российские войска продвинулись к восточным границам Гуляйполя.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, армия России подошла к запорожским «воротам», освободив Малую Токмачку, Ровнополье и Яблоково.

    Рывок российских войск к Гуляйполю может иметь стратегическое значение.

    При этом российские военные сейчас уверенно развивают наступление на Запорожском направлении, готовя ВСУ «северную клешню».

    Комментарии (0)
