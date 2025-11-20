Захарова назвала аферой соглашение Макрона и Зеленского о военных поставках

Захарова: Соглашение Макрона и Зеленского о военных поставках напоминают аферу

Tекст: Валерия Городецкая

Захарова напомнила, что 17 ноября Макрон и Зеленский подписали соглашение на авиабазе Виллакубле в Парижском регионе о предоставлении Украине ста французских истребителей Rafale, передает ТАСС.

По ее словам, Зеленский поспешил публично назвать подписанный документ историческим. «Зеленский поспешил назвать документ историческим. Мне кажется, в принципе, он где-то отчасти и прав. По-моему, это документ, который так в истории и останется. Там даже сделкой его назвать не получится», – сказала дипломат на брифинге.

Захарова также отметила, что намерения сторон выглядят как одна из крупнейших афер современной истории.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о бесполезности самолетов Rafale для Киева.

Издание Military Watch Magazine писало, что французские истребители Rafale не смогут оказать значительного влияния на исход боевых действий на Украине.