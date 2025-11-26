  • Новость часаКабанов: Для России в приоритете русская культура, а не «праздники плова»
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    26 ноября 2025, 15:02 • Новости дня

    Safran согласилась передать Индии технологии двигателя истребителей пятого поколения

    Французская Safran передала Индии права на технологии двигателя новых истребителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французская компания Safran согласилась на передачу всех технологий Индии для создания двигателя собственного истребителя пятого поколения AMCA, пишут западные СМИ.

    Французская компания Safran согласилась на полную передачу технологий Индии для создания современного авиационного двигателя, который будет использоваться на отечественном истребителе пятого поколения AMCA, передает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора Safran Оливье Андриеса.

    «По сути, мы совместно с Организацией оборонных исследований и разработок при Минобороны Индии разработаем новый двигатель в Индии. Это уникально, поскольку никто другой не делал подобного предложения», – подчеркнул Андриес в интервью изданию Economic Times.

    Ожидается, что официальный анонс о создании совместного предприятия между Safran и Исследовательским центром газовых турбин Индии будет сделан в ближайшее время. Стоимость масштабного проекта оценивается примерно в 7 млрд долларов, отмечают источники Economic Times.

    Сейчас в составе всех индийских истребителей используются двигатели иностранного производства, что существенно увеличивает их стоимость и затраты на обслуживание. Ранее Индия пыталась разработать собственный двигатель в рамках проекта Kaveri, однако это не удалось из-за недостаточной тяги мотора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Индия и Франция договорились о совместном производстве вооружения HAMMER для истребителей Rafale и Tejas.

    Ранее на авиашоу в Дубае произошло крушение индийского истребителя Tejas, в результате которого погиб пилот.

    ВВС Индии запустили эксплуатацию авиабазы в районе Ньом на границе с Китаем.

    26 ноября 2025, 09:39 • Новости дня
    Чемезов: Су-35С в зоне СВО прижал к земле американские F-16 и французские Mirage
    Чемезов: Су-35С в зоне СВО прижал к земле американские F-16 и французские Mirage
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский многоцелевой истребитель Су-35С «прижал к земле» американские F-16 и французские Mirage, заставив натовские самолеты на Украине летать на предельно малых высотах в тылу, сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов заявил, что российский истребитель Су-35С «прижал авиацию противника к земле», передает ТАСС. Он отметил, что американские F-16 и французские Mirage на Украине вынуждены летать на предельно малых высотах в собственном тылу.

    По его словам, Су-35С поражает цели на больших расстояниях, что не позволяет западным истребителям выходить на рубежи пуска своих ракет класса «воздух-воздух». Он подчеркнул, что Су-35С также эффективно действует против зенитных комплексов противника, а российские летчики высоко оценивают характеристики этой машины.

    Чемезов также заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 уже превосходит западные аналоги по ряду характеристик. Он сообщил, что идет глубокая модернизация самолета и усовершенствование его агрегатов, электроники и вооружения. Су-57, по словам главы Ростеха, успешно применялся и в Сирии, и на территории спецоперации на Украине, подтвердив эффективность стелс-качеств в реальных боевых условиях. Чемезов добавил, что критика Су-57 за рубежом связана с конкуренцией, однако иностранные партнеры и российские летчики дают самолету высокие оценки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Чемезов сообщил о возможности применения бомб с универсальными модулями планирования и коррекции на различных самолетах.

    Чемезов заявил, что выпуск артиллерийских снарядов в России вырос вдесятеро.

    Ростех подтвердил свою готовность нарастить производство вооружений и военной техники.

    25 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»

    В Минобороны сообщили о пуске ракеты «Ангара-12» с космодрома Плесецк

    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевой расчет российских космических войск запустил новую легкую ракету «Ангара-12» для вывода аппаратов в интересах Минобороны с космодрома в Архангельской области, сообщает военное ведомство России.

    Ракета-носитель легкого класса «Ангара-12» успешно стартовала во вторник в 16 часов 42 минуты с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны России. Пуск был осуществлен расчетом космических войск Воздушно-космических сил в интересах министерства.

    На борту ракеты находились космические аппараты, запущенные в рамках выполнения задач ведомства. В Минобороны подчеркнули, что все этапы запуска, а также действия системы управления ракеты проходили в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ракета с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» была установлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.

    Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса «Крона» с управляемой ракетой 9М340 готовится к запуску в серийное производство в 2026 году.

    Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, включая разработку стратегической ракеты «Буревестник», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    26 ноября 2025, 10:28 • Новости дня
    Захарова назвала «абракадаброй» заявления Макрона о российских активах
    Захарова назвала «абракадаброй» заявления Макрона о российских активах
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления президента Франции Эммануэля Макрона по замороженным российским активам «полной абракадаброй».

    Захарова заявила, что Макрон намеренно создает путаницу своими заявлениями по поводу замороженных российских активов, передает радио Sputnik.

    Дипломат считает, что Макрон сознательно приводит в повестку «абракадабру» относительно российской собственности.

    По словам Захаровой, Макрон заявил, что единственно европейцы имеют право распоряжаться российскими финансовыми средствами, находящимися на счетах в Европейском союзе, которые на данный момент захвачены. Она призвала задуматься над формулировкой этой позиции, назвав ее полной абракадаброй.

    Захарова отметила, что Макрон лично вносит неразбериху в общественную дискуссию вокруг судьбы российских активов за рубежом.

    Ранее Макрон заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без учета интересов всех стран Евросоюза, поскольку замороженные активы и вопросы интеграции зависят от решений Европы.

    Между тем министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что Бельгия отказалась изымать российские активы без гарантий защиты со стороны Европы.

    Участники «коалиции желающих» подтвердили намерение использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.

    Захарова заявила, что европейские государства должны вернуть российские активы, чтобы избежать негативных последствий.

    Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что Россия уже разработала предложения по ответным мерам на возможную конфискацию активов.

    25 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Ракетоносцы Ту-160 пролетели более 11 часов над Ледовитым океаном

    Стратегические ракетоносцы Ту-160 в течение 11 часов пролетели над Ледовитым океаном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Арктики, длительность полета составила 11 часов, сообщает Минобороны.

    Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    В ведомстве подчеркнули, что миссия проходила в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Продолжительность полета составила более 11 часов, отметили в министерстве. Ранее аналогичные полеты Ту-160 уже проводились в различных регионах, включая Арктику, Атлантику и Тихий океан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС в октябре совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

    В сентябре эти же ракетоносцы выполнили полет над нейтральными водами Берингова и Охотского морей.

    До этого стратегические ракетоносцы Ту-160 над нейтральными водами Баренцева моря отработали тактические пуски крылатых ракет воздушного базирования по объектам условного противника.

    26 ноября 2025, 01:50 • Новости дня
    «Коалиция желающих» захотела «полностью использовать» замороженные активы России
    «Коалиция желающих» захотела «полностью использовать» замороженные активы России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» подчеркнула важность принятия решения о долгосрочном финансировании Киева, включая «полное использование замороженных российских активов», говорится в совместном заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    В заявлении по итогам видеоконференции «коалиции желающих» подчеркивается, что скорейшее принятие решения о долгосрочном финансировании Украины, в том числе «за счет полного использования замороженных российских активов», имеет решающее значение, передает ТАСС.

    Стармер заявил, что «нельзя прекращать поддержку Украины». «Великобритания готова сотрудничать с ЕС в предоставлении финансовой поддержки, используя замороженные активы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала финансирование Украины за счет российских активов ключевой темой видеоконференции «коалиции желающих» с участием Марко Рубио. СМИ сообщали, что страны Евросоюза не достигли прогресса по вопросу конфискации российских активов.

    26 ноября 2025, 06:30 • Новости дня
    Россияне задержаны во Франции по делу о сговоре с иностранным государством

    Parisien: Франция задержала россиян по делу о сговоре с иностранным государством

    Tекст: Антон Антонов

    Французские спецслужбы задержали членов организации SOS Donbass по подозрению в «сговоре с иностранным государством», среди задержанных есть россияне, сообщает Parisien.

    По данным Parisien, гражданка России Анна Н. и француз Венсан П. были задержаны 17 ноября сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции, передает РИА «Новости».

    По информации издания, обоим предъявлены обвинения в «сговоре с иностранным государством», «осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства», и «заговоре с целью совершения преступления».

    Французские власти считают, что задержанные работали под видом гуманитарной деятельности на российские спецслужбы. Со стороны задержанных все подозрения отвергнуты, они не признали свою причастность к шпионажу, уточняет издание со ссылкой на прокуратуру.

    Анна Новикова, гражданка России, известна как внештатный стрингер РИА «Новости» во Франции, сообщило агентство.

    Кроме того, задержан третий подозреваемый, россиянин Вячеслав П., который также находится под стражей. Позднее СМИ сообщили о задержании еще одного члена SOS Donbass, французского гражданина Бернара Ф., которому предъявили обвинение и отпустили под судебный надзор с запретом на работу, связанную с Россией, в рамках общественных организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре полиция Франции задержала четверых художников за создание граффити с изображением истребителей Mirage в виде гробов.

    26 ноября 2025, 07:15 • Новости дня
    Чемезов сообщил о возможности применения бомб с УМПК на разных самолетах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) можно использовать не только с фронтовыми бомбардировщиками Су-34, но и с самолетами Су-30 и Су-35, сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

    По его словам, авиабомбы, оснащённые универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), пригодны к применению не только на фронтовых бомбардировщиках Су-34, но и на других современных отечественных самолётах, передает ТАСС. Чемезов уточнил, что речь идет о возможности использования этих бомб на Су-30, Су-35 и других машинах четвёртого и пятого поколений.

    «Модуль коррекции сделан так, что без доработки его можно использовать на любом самолете четвертого и пятого поколений. Если понадобится, бомбы с таким модулем смогут носить и Су-30, и Су-35, и другие машины. Сейчас основными носителями являются бомбардировщики Су-34», – заявил Чемезов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России разрушили объекты ВСУ ударами ФАБ в Мирнограде и Иванполье. ВС России поразили объекты ВСУ в Харьковской области с помощью ФАБ-3000 и Х-39. ВКС уничтожили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области ударами ФАБ.

    26 ноября 2025, 10:35 • Новости дня
    В России создали РЭБ-модуль для дронов против помех

    Модуль РЭБ для полета дронов в условиях помех разработали в России

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты создали модуль радиоэлектронной борьбы для беспилотников, способный обеспечивать полет аппарата на расстояние до семи километров при сильных помехах.

    Модуль радиоэлектронной борьбы для беспилотников, позволяющий осуществлять полеты в условиях сильных помех, разработан в России, передает ТАСС.

    Новинка интегрирована непосредственно в дрон, благодаря чему аппарат способен преодолевать расстояния до семи километров даже при воздействии средств радиоэлектронного подавления со стороны противника.

    Разработку поддержал «Кулибин-клуб» при движении «Народный фронт». Представитель компании рассказал: «У дрона внутри встроено собственное средство РЭБ, которое может обеспечить полет дальностью до семи километров в условиях жестких помех. Мы провели первые успешные испытания».

    Сейчас завершён первый этап испытаний, а разработчики готовят серию тестовых устройств для дальнейших проверок и передачи на линию боевого соприкосновения, а также другим производителям дронов. Это позволит усилить эффективность применения беспилотников в зоне СВО и повысить их выживаемость при противодействии современным системам РЭБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры в Нижегородской области продемонстрировали новый беспилотник «Дуга» с возможностью вертикального взлета и нанесения ударов.

    Московские инженеры разработали дрон-перехватчик с вертикальным взлетом для нейтрализации самолетных беспилотников и повышения эффективности ПВО.

    А беспилотники «Гортензия» теперь могут одномоментно сбрасывать 14 гранатометных выстрелов, что обеспечивает эффект локальной «ковровой бомбардировки».

    26 ноября 2025, 10:05 • Новости дня
    Axios сообщил о поставке США Саудовской Аравии устаревших F-35

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь США Марко Рубио заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Саудовская Аравия не получит наиболее передовую версию истребителя F-35, аналогичную имеющейся у еврейского государства. Вместо этого королевство получит более базовую модификацию самолета, сообщил портал Axios со ссылкой на дипломатические источники.

    США не будут поставлять Саудовской Аравии самые современные версии истребителей F-35, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

    По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио лично заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Эр-Рияд получит только базовую модификацию этих самолетов, а наиболее передовые версии останутся исключительно в распоряжении Израиля.

    Ранее президент США Дональд Трамп обещал, что Саудовская Аравия получит самые передовые американские истребители пятого поколения для укрепления собственной безопасности. Такое заявление вызвало обеспокоенность Израиля, остающегося единственной страной региона, располагающей F-35.

    По информации Axios, Рубио также пообещал провести дополнительные консультации с Израилем, чтобы удостовериться, что соглашение с Саудовской Аравией не навредит качественному военному превосходству Армии обороны Израиля на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саудовский кронпринц пообещал США инвестиции на сумму 1 трлн долларов. Дональд Трамп начал переговоры с принцем Саудовской Аравии в Вашингтоне.

    Трамп ранее заявил о согласии продать Саудовской Аравии истребители F-35.

    26 ноября 2025, 09:55 • Новости дня
    Le Parisien сообщил о предложении подозреваемому 15 тыс. евро за ограбление Лувра

    Le Parisien: Подозреваемому в ограблении Лувра предложили 15 тыс. евро за кражу

    Tекст: Мария Иванова

    Один из подозреваемых в ограблении Лувра рассказал, что получил предложение о краже за 15 тыс. евро от «людей со славянским акцентом».

    Один из подозреваемых в ограблении Лувра сообщил, что получил предложение совершить кражу за 15 тыс. евро от двух мужчин «со славянским акцентом», передает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

    Если верить его словам, подозреваемый не знал, что проникает именно в Лувр, а считал, что взламывает обычное здание без посетителей.

    Французская полиция не исключает, что организаторами преступления могли быть иностранцы, коллекционеры или представители преступных группировок, заинтересованные в дорогостоящих произведениях искусства. По данным следствия, между участниками ограбления не было профессиональных преступников – они были знакомы ранее, но не принадлежали к крупной криминальной среде.

    После новости о задержании четвертого предполагаемого участника ограбления, стало известно о поимке еще троих подозреваемых – одного мужчины и двух женщин. Всего 9 октября преступники с помощью автогидроподъемника проникли в Галерею Аполлона и похитили девять украшений, среди которых была корона императрицы Евгении, покрытая 1354 бриллиантами, однако украшение было выброшено во время бегства.

    Общая стоимость похищенного прокурор Парижа оценила в 88 млн евро. К расследованию этого дерзкого преступления привлечены более 100 следователей, но следов похищенных ювелирных изделий пока обнаружить не удалось.

    Ранее Le Parisien заявила о связи ограбления Лувра с иностранным заказчиком.

    Парижская прокуратура уточнила, что задержанные по делу о похищении ювелирных украшений из Лувра ранее были осуждены за кражи.

    WSJ отметила, что ошибки грабителей помогли полиции их задержать.

    26 ноября 2025, 12:52 • Новости дня
    Умер создатель пусковых комплексов «Искандер» и «Тополь» Валериан Соболев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Создатель пусковых установок «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев умер в возрасте 87 лет, сообщил телеканал «Звезда».

    Создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев скончался на 88-м году жизни, передает ТАСС. Сообщение о его смерти опубликовал телеканал «Звезда». «Создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев умер в возрасте 87 лет», – сообщил телеканал.

    Валериан Соболев родился в 1938 году в Сталинграде. За свою карьеру на заводе «Баррикады» он прошел путь от инженера до главного конструктора предприятия.

    26 ноября 2025, 11:55 • Новости дня
    Румыния заключила контракт на поставку израильских дронов Watchkeeper X

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Румыния заключила контракт с израильской компанией Elbit на поставку семи беспилотных систем Watchkeeper X за 400 млн долларов для контроля государственной границы, сообщил канал Digi24.

    Румыния заключила контракт с израильской компанией Elbit на сумму 400 млн долларов на поставку семи беспилотных систем Watchkeeper X для контроля государственной границы, передает ТАСС.

    Как сообщает телеканал Digi24, каждая система Watchkeeper X включает командный центр, телекоммуникационное оборудование и три беспилотника. Основная задача комплексов – наблюдение за границей, однако дроны могут быть оснащены также ракетным вооружением. Министерство обороны Румынии уже оплатило три первых комплекта.

    По информации канала, производство беспилотников будет организовано в самой Румынии: композитные материалы будут делать в Китиле, сборка беспилотников развернется в Бакэу, а наземные станции управления – в Бухаресте. Предприятия по техническому обслуживанию комплексов также откроются на территории страны. Первые образцы Watchkeeper X уже проходят испытания в Израиле.

    Компания Elbit сообщила, что первые системы поставят Румынии «через несколько месяцев», а на вооружение они поступят в середине 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния объявила о планах стать второй армией на восточном фланге НАТО.

    Румыния обосновывает свою инициативу необходимостью усилить обороноспособность Альянса на фоне событий на Украине.

    Ранее румынские военные подняли по тревоге истребители для наблюдения за границей с Украиной.

    26 ноября 2025, 14:22 • Новости дня
    Единственная подводная лодка Польши сломалась при выходе в море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единственная подводная лодка польского военно-морского флота Orzel вновь сломалась во время выхода в море, сообщает интернет-портал Interia.pl.

    Польская подводная лодка Orzуд снова сломалась во время выхода в море, передает ТАСС со ссылкой на портал Interia.pl.

    «Во время выхода [в море] в надводном положении произошла поломка, которая сделала невозможным дальнейшее плавание, лодка тотчас же вернулась в порт», – заявил капитан ВМС Дамиан Пшибыш.

    Субмарина была построена в СССР в 1986 году и передана Польше. Ее последний ремонт завершился в 2024 году, однако спустя короткое время после возвращения в строй судно снова оказалось неисправным. Подлодка будет отправлена на ремонт на военные верфи в Гдыне, которые входят в состав оборонного концерна PGZ.

    Информация о деталях поломки официально не сообщается. Портал Interia.pl отмечает, что устаревшее судно несет большую опасность для членов экипажа, чем для возможного противника.

    26 ноября Совет министров Польши рассмотрит решение о закупке новых субмарин в рамках программы Orka. Поставить подводные лодки Польше предложили Италия, Швеция, Германия, Испания, Франция и Южная Корея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр Польши Мариуш Блащак заявил о высоком риске банкротства польского Минобороны.

    Ранее польские власти решили увеличить выпуск артиллерийских снарядов в пять раз.

    26 ноября 2025, 14:20 • Новости дня
    Частная фирма в Китае первой в мире начала серийный выпуск гиперзвуковых ракет

    Китайская Lingkong Tianxing Technology первой в мире начала серийный выпуск гиперзвуковых ракет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Частное китайское предприятие Lingkong Tianxing Technology объявило о достижении первой в мире серийной сборки ракеты YKJ-1000 с дальностью полета до 1300 км.

    Частная китайская компания Lingkong Tianxing Technology первой в мире начала серийное производство гиперзвуковой ракеты YKJ-1000, которая способна преодолевать расстояния до 1300 км, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Особенностью этого производства стало значительное сокращение затрат – компания снизила стоимость изготовления до одной десятой от расходов по традиционным программам за счет использования гражданских строительных материалов.

    Разработчики заявили, что YKJ-1000 может развивать скорость от 5 до 7 Махов, то есть 6-8 тыс. км/ч, а её дальность составляет от 500 до 1300 км. Запуск ракеты осуществляется с установки, похожей на стандартный грузовой контейнер, её можно размещать на подвижных платформах, в том числе водных. Представитель Lingkong Tianxing Technology отметил: «Компания разработала полностью самостоятельную технологическую цепочку, включающую аэродинамику, системы управления, термозащиту и двигатели».

    Известно, что YKJ-1000 способна обнаруживать цели в полете, а также обходить системы ПВО и корабельные ударные группы противника. По данным компании, комплекс предназначен для нанесения быстрых и точных ударов вглубь территории врага по важным стратегическим объектам. Кроме этого, ракета может использоваться для ведения разведки благодаря внедрённым чувствительным сенсорам и передаче данных в реальном времени.

    В Lingkong Tianxing Technology сообщили, что предприятие уже получило все необходимые сертификаты для поставок своей продукции национальной военной промышленности. Одновременно инженеры компании работают над новой ракетой, оснащённой системой искусственного интеллекта и функцией роевого взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, анализ спутниковых снимков показал значительный рост промышленных площадей КНР, задействованных в производстве ракет за последние пять лет.

    В январе Китай провел финальные испытания гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух».

    Новая ракета создает серьезную угрозу для военной авиации США, в том числе для бомбардировщика-невидимки B-21.

    26 ноября 2025, 14:02 • Новости дня
    Российской активистке SOS Donbass во Франции пригрозили 15 годами тюрьмы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская гражданка, вице-президент ассоциации SOS Donbass, может быть осуждена французскими властями на 15 лет лишения свободы за «разведывательную деятельность», сообщили в прокуратуре страны.

    Посольство России во Франции внимательно отслеживает ситуацию и поддерживает контакт с семьей задержанной гражданки, заявили в дипмиссии ТАСС.

    Французские власти до сих пор официально не уведомили российское диппредставительство о причинах ареста.

    Прокуратура Парижа разъяснила, что задержанной предъявлены четыре обвинения, среди которых «соучастие в нанесении ущерба охраняемому имуществу в интересах иностранного государства» и «разведывательная деятельность».

    За самое серьезное из них предусмотрено до 15 лет лишения свободы и до 150 тыс. евро штрафа, по другим статьям – наказание до 10 лет тюрьмы и аналогичный штраф.

    Дело связано с размещением плакатов с лозунгом на Триумфальной арке и в другом месте Парижа. Хотя прямое участие россиянки в этом не подтверждено, прокуратура уточнила: ее связывали с человеком, отвечавшим за расклейку, который также был задержан.

    Обвинения ему включают порчу охраняемого имущества и участие в преступном сообществе.

    В рамках дела были задержаны также двое французов. Руководителя ассоциации SOS Donbass обвинили по тем же статьям, за исключением порчи имущества, ему также грозит до 10 лет лишения свободы.

    Второй француз был отпущен под судебный контроль.

    Ранее СМИ сообщили, что французские спецслужбы задержали в Париже двух активистов ассоциации SOS Donbass, среди которых была россиянка. Их подозревали якобы в шпионаже в пользу России.

