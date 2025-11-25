  • Новость часаВзрывы повредили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российская IT-отрасль показывает феноменальный рост пять лет подряд
    Румыния объявила о планах стать второй армией на востоке НАТО
    Британия призвала Россию сесть за стол переговоров по Украине
    Чемезов: Противникам России даже не снились наши объемы производства вооружений
    При атаке БПЛА в Ростовской области повреждены 16 домов
    Белый дом: С Украиной осталось несколько пунктов разногласий
    Захарова назвала условия фон дер Ляйен по Украине «галлюцинациями Брюсселя»
    Министр Силуанов заявил о планах сократить теневой сектор экономики
    Основательница Wildberries обвинила банки в атаке на маркетплейсы
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    0 комментариев
    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    0 комментариев
    25 ноября 2025, 10:55 • Новости дня

    Bloomberg: Индия и Франция договорились о совместном производстве ракет HAMMER

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках расширения военного сотрудничества Индия и Франция договорились о совместном производстве высокоточного авиационного вооружения HAMMER, адаптированного для истребителей Rafale и Tejas, пишет Bloomberg.

    Индийская компания Bharat Electronics и французская Safran Electronics & Defense подписали соглашение о совместном производстве высокоточного авиационного вооружения HAMMER, передает Bloomberg.

    По данным министерства обороны Индии, система будет адаптирована для различных платформ, включая истребители Rafale и легкий боевой самолет Tejas. Новое предприятие сосредоточится на производстве, поставке и обслуживании изделий внутри Индии, что соответствует национальной политике импортозамещения в оборонном секторе.

    Детали финансирования проекта стороны не раскрывают. Как сообщил министр обороны Раджнат Сингх ранее, в августе Индия уже достигла соглашения о выпуске в стране реактивных двигателей для истребителей совместно с французской компанией. Этот шаг подтверждает намерение Дели диверсифицировать партнерские связи в сфере вооружений вдобавок к прежним контактам с США и Россией.

    В текущем году власти одобрили покупку 26 истребителей Rafale морского базирования на сумму 640 млрд рупий (7, 2 млрд долларов). Французские машины составляют важную часть индийского парка ввиду сложной ситуации на границах с Китаем и Пакистаном.

    Между тем, амбиции Индии по самостоятельному производству оружия были омрачены после аварии отечественного истребителя Tejas на авиасалоне в Дубае, где погиб пилот. Как уточнили в ВВС, начато расследование причин происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия провела успешные испытания баллистических ракет Pralay.

    Индийские военные ранее провели испытательные пуски баллистических ракет Prithvi-II и Agni-I.

    Индия также испытала микроракету Bhargavastra для борьбы с дронами.

    25 ноября 2025, 06:35 • Новости дня
    Чемезов: Противникам России даже не снились ее объемы производства вооружений
    Чемезов: Противникам России даже не снились ее объемы производства вооружений
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что противникам России даже «не снились» ее объемы производства вооружений.

    По его словам, объемы производства вооружений в России оказались гораздо больше, чем могут представить себе ее противники, передает ТАСС.

    «Конкретные цифры, конечно, назвать не могу. Поэтому отвечу так: нашим противникам не снились такие объемы», – сказал Чемезов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Чемезов заявил о возможности корпорации увеличить выпуск вооружений и военной техники.

    Корпорация Ростех подписала соглашения о сотрудничестве с ведущими российскими университетами.

    Ранее Чемезов отметил, что в России зафиксированы рекордные объемы производства вооружений.

    Комментарии (11)
    24 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    Российские ПВО уничтожили 40 украинских дронов за шесть часов

    Минобороны сообщило о ликвидации 40 БПЛА

    Российские ПВО уничтожили 40 украинских дронов за шесть часов
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение шести часов над Россией были перехвачены 40 беспилотников.

    Как передает ТАСС, Минобороны России сообщило об успешном уничтожении сорока украинских беспилотников с 14:00 до 20:00 по московскому времени 24 ноября. По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 8 БПЛА, летевших на Москву, 10 БПЛА над территорией Республики Крым, 9 БПЛА над акваторией Черного моря, по 3 БПЛА над территориями Брянской и Калужской областей и 1 БПЛА над территорией Курской области».

    Согласно данным Минобороны, системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку, не допустив нанесения ущерба объектам критической инфраструктуры в перечисленных регионах.

    В министерстве подчеркнули, что все угрозы были своевременно нейтрализованы, а воздушная обстановка находится под полным контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система ПВО сбила десятый беспилотник, направлявшийся к Москве.

    Средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях за шесть часов. Минобороны России отметило, что за ночь были перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотника.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 20:03 • Видео
    На что рассчитывает Украина

    Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    Комментарии (2)
    23 ноября 2025, 23:55 • Новости дня
    Российские силовики узнали, как в ВСУ наградили 10 выживших из 4 тыс. штурмовиков

    Силовики узнали, как в ВСУ наградили 10 выживших из 4 тыс. штурмовиков

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятерых оставшихся в живых штурмовиков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ из четырех тысяч представили к награде тряпочными шевронами с пафосной надписью, рассказали российские представители силовых структур.

    «Командование бригады в торжественной обстановке решило наградить, и не медалями, а тряпочными шевронами пафосной надписью на латыни «Null Spes Hosti» («Нет надежды для врага»), – сообщил РИА «Новости» источник.

    Он пояснил, что такую «награду» теперь получают участники штурмовых действий. По словам информатора, бригада ВСУ, численность которой составляла 4 тыс. военнослужащих, восстанавливает боеспособность после ожесточенных боев.

    Источник считает удивительным, что от бригады штурмовиков ВСУ остались только десять человек, где же остальные участники «мясных штурмов»?

    «Участвовали они вообще в штурмах или уже нет надежды? Даже если учитывать, что далеко не все военнослужащие бригады участвуют в штурмовых действиях и занимаются другими делами, цифра «10» выглядит очень печально», – признался представитель российских силовиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурм-отряды ВСУ стали пополнять бомжами и маргиналами. Украинские военные, согласно внутренним инструкциям командования, получают указания уничтожать своих сослуживцев, решивших сдаться в плен, сообщили российские силовики. Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    Мэр сообщил о росте числа жертв атаки БПЛА в Сызрани до трех человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара беспилотника по промышленному предприятию в Сызрани количество погибших возросло до трех, еще два человека находятся в больнице.

    Число погибших при атаке беспилотного летательного аппарата на промышленное предприятие в Сызрани увеличилось до трех человек, передает ТАСС. Еще двое пострадавших остаются на лечении в больнице.

    Мэр города Сергей Володченков уточнил, что трагедия произошла в ходе самой крупной вражеской атаки БПЛА на город с начала проведения спецоперации на Украине.

    «Сегодня еженедельное аппаратное совещание начали с минуты молчания в память о погибших в результате вражеской атаки БПЛА на промышленное предприятие города. Это была самая массовая атака с начала СВО. К сожалению, три человека погибли, двое получили ранения», – заявил мэр.

    Ранее сообщалось, что после падения БПЛА 22 ноября скончались два человека, еще двое были госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО отразили атаку на промышленные предприятия Самарской области, в результате падения беспилотника в Сызрани погибли два человека и еще двое пострадали.

    За ночь ПВО перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России и Черным морем. В Ростовской области ПВО сбили несколько беспилотников, а в Сызрани отразили попытку атаки на промышленное предприятие.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 04:54 • Новости дня
    Под Купянском две группы диверсантов ВСУ перестреляли друг друга

    Tекст: Катерина Туманова

    Как рассказал представитель российских силовых структур, данные радиоперехватов показали, что при попытке войти в Купянск и установить в нем украинский флаг, две группы диверсантов ВСУ по ошибке принялись уничтожать друг друга.

    «Известно, что в их задачи входило уничтожение наших сил на одном из участков города для будущего прорыва обороны. Кроме того, планировалась показательная установка украинских флагов якобы свидетельствующих о том, что город частично под контролем ВСУ», – рассказал ТАСС источник в силовых структурах России.

    Он добавил, что из-за отсутствия взаимодействия между подразделениями, а также поспешных и неграмотных решений командования подчиненные открыли огонь друг по другу. В результате перестрелки были убиты пятеро украинских военных, еще трое получили ранения.

    По мнению силовиков, основной причиной произошедшего стала слабая подготовка личного состава и некачественное управление операцией со стороны командования ВСУ.

    Напомним, Купянск в Харьковской области 20 ноября перешел под контроль российских войск. Минобороны впервые показало кадры освобождения города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленные военнослужащие ВСУ рассказали, что командиры отдавали приказы стрелять по мирным жителям в Купянске. Военнослужащие ВСУ переодевались в гражданскую одежду в Купянске для того, чтобы скрыться среди населения. Пленный рассказал об оставленных командованием ВСУ солдатах под роями БПЛА.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Шесть беспилотников сбито на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Система ПВО перехватила шесть беспилотников возле российской столицы, что подтвердил мэр Москвы, отметив оперативную работу экстренных служб.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале о том, что ПВО Министерства обороны сбила еще два беспилотника, летевших на Москву, передает ТАСС. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.

    «ПВО Минобороны отразила атаку двух беспилотных средств, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Суммарно за последние три часа городские службы зафиксировали сбитие шести беспилотников, летевших в направлении Москвы. Мэр отметил, что угрозы для жизни и здоровья граждан не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девяносто три беспилотника за одну ночь. Средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях в течение шести часов.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 22:55 • Новости дня
    Пушилин сообщил о городских боях и зачистке в Красноармейске

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продолжают боевые действия в Красноармейске (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР), вплоть до штыковых атак на окраинах города, где интенсивность столкновений резко возросла, сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

    «Сам Красноармейск продолжает зачищаться идут городские бои. Причем, если брать восточную часть Димитрова и если брать северную часть Красноармейска, то там чуть ли не штыковые бои, то есть встречным контактом. Потому что расстояния небольшие, все проходит в рамках городской застройки», – сказал он в размещенном на канале видео.

    Пушилин добавил, что ситуация накалена, подразделения продолжают метр за метром, улицу за улицей освобождать населенные пункты.

    Он уточнил, что на Добропольском участке противник пытается направлять самые замотивированные подразделения, чтобы отвлечь ВС России от красноармейско-димитровской агломерации.

    При этом основные логистические направления ВСУ после освобождения Платоновки и взятием под контроль дороги Северск – Красный Лиман перерезаны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали попытку ВСУ деблокировать выход из Красноармейска. Ситуация в Красноармейске, где свыше 75% территории города находится под контролем ВС России, планомерно ухудшается для противника. Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 11:22 • Новости дня
    ET: Катастрофа Tejas осложнила экспорт индийского оружия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Катастрофа легкого истребителя Tejas ВВС Индии на авиашоу Dubai Airshow 2025 во время летной программы может омрачить перспективы экспорта вооружений, которые южноазиатская республика предлагает на мировом рынке,пишет издание The Economic Times.

    Катастрофа легкого истребителя Tejas ВВС Индии на авиасалоне Dubai Airshow 2025 может серьезно повлиять на экспортные перспективы индийских вооружений, сообщает The Economic Times.

    Самолет разбился во время демонстрационного полета в пятницу, когда выполнялся сложный маневр высшего пилотажа. В результате происшествия пилот погиб.

    В газете отмечается, что проект Tejas стал важным шагом для оборонной промышленности страны и символом успеха в создании современных вооружений, несмотря на многочисленные задержки и технические проблемы в процессе разработки. Самолет был представлен в Дубае с целью привлечь иностранных покупателей, а Индия была готова делиться с потенциальными клиентами своими авиационными технологиями.

    Среди интересующихся самолетом выделялись Армения, Египет и государства Юго-Восточной Азии, которым предлагалась недорогая модификация Tejas. Однако после катастрофы эксперты считают, что доверие к индийским военным самолетам и репутация ВВС Индии могут быть существенно подорваны. По мнению специалистов, причиной трагедии могла стать потеря баланса самолета во время выполнения маневра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Ростех выразили соболезнования в связи с крушением индийского истребителя Tejas на авиашоу в Дубае. ВВС Индии сообщили о гибели пилота. Индийский истребитель Tejas разбился во время демонстрационного полета.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 08:57 • Новости дня
    Тайвань испытал перехват баллистических ракет на высоте 30 километров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные Тайваня провели испытания перехватчика баллистических ракет, достигшего высоты полета в 30 километров, используя разработки Чжуншаньского института.

    Тайвань осуществил испытания систем перехвата баллистических ракет в рамках проекта «Цянгун» на военной базе Цзюпэн, передает РИА «Новости». Как следует из публикации газеты Taipei Times, высота полета перехватчика составила 30,48 километра.

    Газета приводит слова бывшего главного инженера ракет «Сюнфэн 3» Чжан Чэна: «Испытания показывают, что тайваньские ракеты способны перехватывать баллистические ракеты при повторном входе в атмосферу и представляют собой значительный сдерживающий фактор для ракетных угроз со стороны Китая».

    В публикации отмечается, что в рамках проекта «Цянгун» тайваньские специалисты разрабатывают две версии ракет-перехватчиков на базе TK-3, обладающих увеличенной высотой полета. По оценкам издания, система «Цянгун-1» сможет достигнуть большей высоты перехвата по сравнению с американской системой Patriot-3.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты в Китае отметили, что появление ракетных систем HIMARS на Тайване приведет к росту угрозы для безопасности региона. Тайвань планирует закупить несколько комплексов HIMARS у Соединенных Штатов для повышения своих оборонных возможностей.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Четвертый беспилотник сбили по пути к Москве

    Четвертый беспилотник сбили по пути к Москве за 2,5 часа

    Tекст: Денис Тельманов

    За два с половиной часа на подлете к российской столице были уничтожены четыре беспилотника, обломки обследуют специалисты экстренных служб.

    Система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщает ТАСС. Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале: «Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    По словам Собянина, за последние два с половиной часа система ПВО уничтожила уже четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Подробности о возможных повреждениях инфраструктуры или пострадавших пока не приводятся.

    Экстренные и профильные службы продолжают работу на местах падения обломков для уточнения обстоятельств произошедшего и ликвидации последствий инцидентов. Обновления по ситуации обещают сообщать по мере поступления новой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны сбили третий беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. Беспилотный летательный аппарат, летевший к Москве, уничтожили днем в понедельник. За шесть часов средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 03:12 • Новости дня
    Пушилин рассказал об отвлекающем маневре ВСУ на Добропольском участке

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, на Добропольском участке командование ВСУ пытается определенными маневрами отвлечь ВС России от красноармейско-димитровской агломерации.

    «Про Добропольское направление тоже я скажу, туда противника пытается направлять самые замотивированные что ли свои подразделения. Задача такова, что нужно им отвлечь наши силы от освобождения и выполнения основной задачи, имеется в виду красноармейско-димитровская агломерация. Но наши ребята выполняют свою работу», – сказал он в размещенном в Telegram-канале видео.

    В этом же сообщении Пушилин рассказал о городских боях и зачистке в Красноармейске, где бои идут вплоть до штыковых.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали попытку ВСУ деблокировать выход из Красноармейска. Ситуация в Красноармейске, где свыше 75% территории города находится под контролем ВС России, планомерно ухудшается для противника. Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке.

    Комментарии (11853)
    24 ноября 2025, 19:23 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом ПВО десятом летевшем на Москву беспилотнике

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице специалисты экстренных служб работают на месте обнаружения обломков последнего уничтоженного беспилотника после очередной атаки.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что система противовоздушной обороны Минобороны сбила еще один беспилотник, который направлялся к Москве, передает ТАСС.

    По словам Собянина, «уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Всего за последние четыре с половиной часа городская система противовоздушной обороны зафиксировала и уничтожила 10 беспилотников, которые летели в направлении Москвы.

    Власти продолжают следить за ситуацией и контролируют ее развитие, чтобы обеспечить безопасность жителей столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник, который направлялся к Москве. Система ПВО перехватила шесть беспилотников возле российской столицы. В течение шести часов средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 11:45 • Новости дня
    «Калашников» сообщил о выполнении контракта на поставку АК-12

    «Калашников» выполнил годовой контракт на поставку АК-12

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» завершил выполнение годового госконтракта на поставку партии автоматов АК-12 образца 2023 года, отправив продукцию заказчику в полном объеме.

    Компания АО «Концерн «Калашников» полностью выполнила обязательства по контракту 2025 года на выпуск 5,45 мм автоматов АК-12, сообщает Telegram-канал концерна. Все изделия были своевременно и в полном объеме отправлены государственному заказчику.

    АК-12 является основным индивидуальным автоматическим оружием российских военнослужащих, а производство модели ежегодно демонстрирует высокие показатели. Параллельно в конструкторско-технологическом центре концерна разработали и оперативно ввели в серийное производство новый укороченный автомат АК-12К для штурмовых и разведывательных подразделений, контракт на который также успешно реализован в 2025 году.

    Большой интерес иностранных партнеров к АК-12 связан с проверенной эффективностью его применения в зоне спецоперации, отмечают в концерне. Благодаря высокой пользовательской оценке автомат включен в число самых востребованных образцов предприятия, при этом экспортные контракты на 2026 год полностью сформированы, учитывая производственные мощности концерна.

    АК-12 включен в экипировку «Ратник». Модель 2023 года отличается обновленной эргономикой, возможностью применения в любых условиях, а также улучшенными показателями точности и кучности стрельбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» привлек внимание на международной выставке вооружений в Дубае.

    Концерн «Калашников» ранее завершил выполнение контракта на поставку партии снайперских винтовок Чукавина.

    «Калашников» также завершил поставку модернизированных ракет «Вихрь-1» для нужд российской армии.

    Комментарии (2)
    25 ноября 2025, 02:14 • Новости дня
    Чемезов заявил о способности Ростеха нарастить производство вооружений и техники

    Чемезов заявил о способности Ростеха нарастить производство вооружений

    Tекст: Катерина Туманова

    Ростех сможет дополнительно увеличить объемы выпуска вооружения и техники, если ситуация на Украине потребует этого, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

    По словам Чемезова, опыт спецоперации показал, что российский оборонно-промышленный комплекс способен гибко реагировать на запросы армии.

    «Понадобится больше – нарастим еще. СВО доказала, что мы способны быстро меняться и расширять производство под текущие нужды армии. Это касается не только мощностей, но и новых видов вооружений», – поделился он с ТАСС.

    Ранее Чемезов сообщал, что в настоящее время ни одна страна мира не производит такого количества снарядов и авиабомб, как Россия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Чемезов сообщал о росте производства боеприпасов и техники в России в десятки раз.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 08:18 • Новости дня
    Чемезов сообщил о десятикратном росте выпуска снарядов в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производство вооружений в России по многим позициям выросло в разы и даже десятки раз, заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

    По его словам, производство вооружений в России за время специальной военной операции значительно увеличилось, передает ТАСС. Чемезов сообщил, что по многим видам вооружения отмечен кратный рост производства.

    Глава Ростеха добавил, что выпуск снарядов для ствольной артиллерии увеличился в десять раз с начала спецоперации на Украине. Кроме того, производство боеприпасов для реактивных систем залпового огня выросло более чем в 12 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о способности госкорпорации нарастить производство вооружений и военной техники.

    Россия достигла рекордных масштабов выпуска вооружений.

    Российские оружейники увеличили дальность артиллерийских боеприпасов.

    Комментарии (0)
    Главное
    При массированной атаке БПЛА на Краснодарский край пострадали шесть человек
    Эксперт: ВСУ не смогут долго удерживать Гуляйполе
    Макрон заявил о стратегической конфронтации Европы и России
    Bild: Города Германии испытывают критический дефицит бюджета
    Китай ограничил авиарейсы в Японию до марта 2026 года
    Обвиняемая в растрате депутат ДНР купила 285 объектов недвижимости
    Матвиенко: Статью за тунеядство никто возвращать не собирается

    Российская IT-отрасль показывает феноменальный рост пять лет подряд

    В России есть одна отрасль, которая уже пять лет лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики по темпам роста вклада в ВВП. Это IT-отрасль. Причем, споры о том, как правильней считать ее вклад в экономику страны, не мешают признанию того факта, что это самая быстрорастущая сфера. Какой же вклад IT вносит в российскую экономику? Подробности

    Перейти в раздел

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия показала российским морякам свои лягушачьи мышцы

    Лондон продолжает дестабилизировать обстановку в проливе Ла-Манш. Согласно заявлению Минобороны Великобритании, ВМС страны перехватили два российских судна, приблизившихся к территориальным водам королевства. Однако эксперты обнаружили многочисленные несоответствия в официальной версии событий. Что скрывает Лондон и почему Британия стремится к эскалации напряженности на море? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными словами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • Православный календарь на 2026 год: главные праздники и посты для верующих

      Издательство Московской Патриархии опубликовало официальный православный календарь на 2026 год с датами всех церковных праздников и постов, которые будут определять духовную жизнь миллионов верующих в России.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации