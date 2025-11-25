Bloomberg: Индия и Франция договорились о совместном производстве ракет HAMMER

Tекст: Дмитрий Зубарев

Индийская компания Bharat Electronics и французская Safran Electronics & Defense подписали соглашение о совместном производстве высокоточного авиационного вооружения HAMMER, передает Bloomberg.

По данным министерства обороны Индии, система будет адаптирована для различных платформ, включая истребители Rafale и легкий боевой самолет Tejas. Новое предприятие сосредоточится на производстве, поставке и обслуживании изделий внутри Индии, что соответствует национальной политике импортозамещения в оборонном секторе.

Детали финансирования проекта стороны не раскрывают. Как сообщил министр обороны Раджнат Сингх ранее, в августе Индия уже достигла соглашения о выпуске в стране реактивных двигателей для истребителей совместно с французской компанией. Этот шаг подтверждает намерение Дели диверсифицировать партнерские связи в сфере вооружений вдобавок к прежним контактам с США и Россией.

В текущем году власти одобрили покупку 26 истребителей Rafale морского базирования на сумму 640 млрд рупий (7, 2 млрд долларов). Французские машины составляют важную часть индийского парка ввиду сложной ситуации на границах с Китаем и Пакистаном.

Между тем, амбиции Индии по самостоятельному производству оружия были омрачены после аварии отечественного истребителя Tejas на авиасалоне в Дубае, где погиб пилот. Как уточнили в ВВС, начато расследование причин происшествия.

