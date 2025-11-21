Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.3 комментария
ВВС Индии сообщили о гибели пилота на шоу в Дубае
Пилот погиб в результате крушения индийского истребителя Tejas во время авиасалона в Дубае, сообщили в ВВС Индии.
В официальном заявлении отмечается, что пилот получил смертельные травмы в результате крушения, передает ТАСС.
Представители ВВС Индии подчеркнули, что сейчас формируется следственная комиссия для выяснения причин инцидента. Дополнительные сведения о происшествии, а также данные об ущербе и возможных жертвах среди посетителей авиашоу в данный момент не приводятся.
Индийский многоцелевой истребитель Tejas разбился во время демонстрационного полета на авиашоу в Дубае. Экстренные службы эвакуировали всех зрителей после инцидента.