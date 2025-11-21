Посетителей Dubai Airshow эвакуировали после крушения самолета

Tекст: Елизавета Шишкова

Все зрители Dubai Airshow были эвакуированы после того, как на территории мероприятия разбился истребитель ВВС Индии Tejas, передает ТАСС.

На месте происшествия работают спасатели и пожарные, присутствуют огонь и дым, сообщает корреспондент агентства.

По данным источников агентства АНИ в индийском министерстве обороны, авария произошла непосредственно во время демонстрационного выступления. В результате происшествия судьба пилота до сих пор выясняется, отмечается в сообщении АНИ.

Сотрудники служб экстренного реагирования оцепили территорию и ведут ликвидацию последствий. Dubai Airshow, один из крупнейших мировых авиасалонов, временно приостановлен до выяснения всех обстоятельств и устранения угрозы для людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, индийский многоцелевой истребитель Tejas потерпел крушение во время показательного выступления на Dubai Airshow 2025.