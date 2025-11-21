Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.3 комментария
Посетителей Dubai Airshow эвакуировали после крушения самолета
Экстренные службы эвакуировали всех зрителей авиашоу в Дубае после крушения военного индийского самолета в ходе демонстрационного полета.
Все зрители Dubai Airshow были эвакуированы после того, как на территории мероприятия разбился истребитель ВВС Индии Tejas, передает ТАСС.
На месте происшествия работают спасатели и пожарные, присутствуют огонь и дым, сообщает корреспондент агентства.
По данным источников агентства АНИ в индийском министерстве обороны, авария произошла непосредственно во время демонстрационного выступления. В результате происшествия судьба пилота до сих пор выясняется, отмечается в сообщении АНИ.
Сотрудники служб экстренного реагирования оцепили территорию и ведут ликвидацию последствий. Dubai Airshow, один из крупнейших мировых авиасалонов, временно приостановлен до выяснения всех обстоятельств и устранения угрозы для людей.
