Индийский истребитель Tejas разбился во время авиашоу в Дубае
Индийский многоцелевой истребитель Tejas потерпел крушение во время показа на Dubai Airshow 2025, когда выполнялась демонстрационная программа.
Судя по расписанию летной программы, выступление пилотов на этом самолете должно было начаться в 14.00 (13.00 мск). Сообщается, что инцидент произошел непосредственно в ходе выполнения полета, а сам самолет принадлежит индийскому производству. Официальная информация о причинах происшествия и о состоянии членов экипажа пока не поступала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, коллекционный самолет Fouga Magister разбился на юге Франции во время авиашоу.
В американском штате Мичиган истребитель МиГ-23 упал на авиашоу Thunder Over Michigan, пилот и пассажир катапультировались.
В финском городе Коувола на авиашоу пилот погиб при выполнении фигур высшего пилотажа.