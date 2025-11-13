За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.2 комментария
Индия ввела в строй новую авиабазу на границе с Китаем
Военно-воздушные силы Индии запустили в эксплуатацию стратегически важную высокогорную авиабазу в районе Ньом, расположенном вблизи границы с Китаем, сообщает The Times of India.
Открытие авиабазы, расположенной в 35 километрах от линии фактического контроля с КНР на высоте 4,2 тыс. метров, ознаменовалось посадкой военно-транспортного самолета C-130J. Им управлял начальник штаба индийских ВВС Амар Прит Сингх.
По данным издания, на аэродроме будут размещены части истребительной и тяжелой транспортной авиации. Это укрепит оперативные возможности Индии в северном секторе индийско-китайской границы.
Собеседники The Times of India добавили, что Китай за последние пять лет провел модернизацию военных аэродромов в Хотане, Кашгаре, Шигатзе и других районах. На этих аэродромах размещены усовершенствованные истребители-невидимки J-20, бомбардировщики и беспилотники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия провела испытания микроскопической ракеты Bhargavastra для защиты от беспилотников.
Военно-морские силы Индии ввели в строй два современных фрегата, оснащенных ракетами Brahmos.
Премьер-министр Нарендра Моди пригрозил Пакистану возможным применением ракет BrahMos.