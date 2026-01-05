Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.6 комментариев
Мадуро нанял адвоката Ассанжа
Экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил соглашение с известным адвокатом Барри Поллаком, ранее представлявшим интересы Джулиана Ассанжа.
Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял адвоката Барри Поллака, который долгое время представлял основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает Bloomberg. Поллак стал его защитником в уголовном процессе, проходящем в суде Манхэттена.
Мадуро предстал перед судом Нью-Йорка в понедельник по обвинениям в наркоторговле и терроризме. Это произошло спустя два дня после того, как он был задержан американскими спецслужбами в Каракасе во время ночного рейда.
Барри Поллак известен работой по громким делам, в том числе защитой Джулиана Ассанжа в течение многих лет. Ожидается, что он будет представлять интересы Мадуро в ходе разбирательства по предъявленным обвинениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондонский суд отказал Вашингтону в экстрадиции Джулиана Ассанжа. Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы. Журналисту пришлось пойти на сделку с прокуратурой США.
Возможным условием может стать признание вины за шпионаж. Эксперты уверены, что Демократическая партия США пытается использовать основателя WikiLeaks в качестве козыря в предвыборной гонке.