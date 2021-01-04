Почему Лондон не выдал Америке Ассанжа

Лондонский суд отказал Вашингтону в экстрадиции Джулиана Ассанжа. Кроме того, в ближайшее время суд может отпустить его на свободу под залог. И хотя представители США уже сообщили о планах обжаловать это решение, данная ситуация оказалась крайне необычной для истории взаимоотношений Британии и Америки. Почему лондонский суд пошел на такой шаг?

В понедельник судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа – человека, который вытаскивал скелеты из шкафов мировой элиты, а также раскрывал авантюры и преступления Пентагона, ЦРУ и Госдепартамента. Как пояснили в суде, запрос США на экстрадицию Ассанжа отклонен в связи с опасениями за его психическое здоровье.

В частности, судья признала тот факт, что Ассанж страдает аутизмом и клинической депрессией, а также склонен к суициду. По ее словам, его состояние может серьезно ухудшиться в результате содержания в одиночном заключении в США. Он также «обладает достаточными интеллектуальными способностями», чтобы обойти любые меры, направленные на предотвращение попыток самоубийства. Таким образом, риск для жизни подозреваемого является основанием для отказа в его выдаче, передает ТАСС.

При этом представители США подтвердили, что подадут апелляцию на решение суда Лондона. Но несмотря на это, Ассанж явно рад сегодняшнему развитию событий, улыбается присутствующим в зале родным и знакомым. Между тем вероятность того, что Ассанжа отпустят под залог в среду (когда будет подано соответствующее прошение), довольно мала: ранее он нарушал условия выхода под залог. До сих пор на все подобные прошения защиты судья отвечала отказом.

Напомним, Ассанж, обвиненный в Швеции в якобы сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир ранее призывал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла дело против Ассанжа «тотальным позором». В ООН также призывали освободить журналиста. Кроме того, в парламенте Германии звучал вопрос о том, почему Берлин принимает блогера Алексея Навального в клинике «Шарите», но не предоставляет аналогичных возможностей Ассанжу, который серьезно болен.

На эту тему

Как отмечает ВВС (государственное СМИ Британии), за всю историю существования процедуры экстрадиции Лондон несколько раз отказывал США в высылке человека, если его экстрадиция могла сопровождаться нарушением прав человека. Один из самых известных примеров – дело шотландского хакера Гэри Маккиннона, взломавшего компьютеры сразу нескольких американских ведомств. Он объяснял свой поступок тем, что искал информацию о существовании НЛО.

В США взломщика ждала тюрьма, но власти Британии заблокировали экстрадицию шотландца на основании диагнозов психиатров – у Маккиннона обнаружили депрессию и синдром Аспергера. Именно из-за того, что экстрадиция могла спровоцировать попытку суицида, высылка шотландца была признана противоречащей правам человека.

По мнению российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева, сейчас Ассанж получил временную передышку и некоторое облегчение. «Хотя я не думаю, что такое решение глобально изменит судьбу Ассанжа. То, что происходит вокруг человека, который изменил журналистику – это запредельно», – сказал Соловьев газете ВЗГЛЯД.

Телеведущий также допустил, что решение лондонского суда может быть элементом «торговли» между Британией и США. «То есть Лондон не стал отдавать Ассанжа Трампу, а отдаст ли Байдену – посмотрим», – добавил журналист. «Таким образом, если говорить о сигналах, которые Лондон подает американцам, то их можно сравнить с сотрудниками McDonald's, которые говорят фразу «свободная касса», – отметил Соловьев.

Схожей точки зрения придерживается и журналист Максим Кононенко. «Первое, что приходит на ум – это желание Лондона что-либо выторговать у американцев. С другой стороны, я от многих бизнесменов слышал, что британский суд сам себе на уме – им нельзя манипулировать. Может быть, они рассмотрели все обстоятельства и приняли такое решение, исходя из собственного понимнаия ситуации? Такой вариант меня бы устроил больше», – сказал Кононенко.

«Кроме того, у англичан сейчас наблюдается приступ суверенитизма. Они только что вышли из Евросоюза и, возможно, это произвело впечатление на судей, которые считают, что могут принимать решения без оглядки на кого-либо за пределами Британии.

Но Британия – маленькая страна. Без США она не проживет.

И все-таки мне бы хотелось, чтобы Ассанжа отпустили. То, что американцы довольно долгое время пытаются его наказать лишь за то, что он опубликовал информацию, которую ему предоставил гражданин США, говорит о них как о неприятных людях», – констатировал Кононенко.

Директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов также видит в решении лондонского суда желание Британии «подтвердить свою независимость и готовность ставить во главу угла свое законодательство, а не международные запросы даже таких важных союзников, как США». «Я думаю, пресса интерпретирует это как доказательство независимости британской судебной системы», – подчеркнул Кортунов.

«Но теперь главный вопрос заключается в том, смогут ли американцы предоставить дополнительные аргументы в пользу экстрадиции Ассанжа. Возможно, здесь появятся другие факторы, включая смену власти в США и обещание амнистии. Но в любом случае, это дело пока не заканчивается. Борьба за Ассанжа продолжится», – заключил Кортунов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД