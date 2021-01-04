Почему Лондон не выдал Америке Ассанжа

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4 января, понедельник  |  Последнее обновление — 19:51  |  vz.ru
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США поздравили «Северный поток – 2» новыми санкциями

США ввели новые санкции против российского газопровода ANTON VAGANOV/Reuters
Спустя год после первых санкций в отношении «Северного потока – 2» США расширили свои ограничения. Новые санкции вновь были «зашиты» в оборонный бюджет страны. Как на этот раз американцы хотят навредить российскому газопроводу? И получится ли у них снова остановить только что возобновленную стройку? Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Какими методами Россия в 2021 году победит COVID

Как ни странно, лишь половина россиян хочет вакцинироваться от смертельно опасного вируса Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Под занавес 2020 года в России началась масштабная вакцинация от COVID-19, причем отечественными препаратами. В столице пункты вакцинации будут открыты даже в новогодние праздники. Широкая прививочная кампания внушает надежду на скорую победу над пандемией, а практический эффект от результатов вакцинации сделает эту меру популярной среди граждан. Подробности...
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США предстоит сделать тяжелый выбор, связанный с Китаем и Россией

Zuma/ТАСС
Важнейшим сюжетом мировой политики в 2021 году станут отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Уже звучат прогнозы о том, что после ухода Трампа Вашингтон и Пекин станут друг к другу гораздо миролюбивее. Однако так ли это на самом деле – и почему в этих отношениях имеет значение в том числе и присутствие России? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Мужчины перестали стыдиться бутылки и стакана

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мужчины стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся. Подробности...
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Русский народ – это народ-лесник

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Русский не может быть одновременно и местным, и заграничным, и собой, и в то же время кем-то другим – так, чтобы эти сущности в нем не воевали, а мягко дополняли друг друга, как пиво с воблой. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Как справиться с передозировкой новогоднего общения

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Когда жизнь стискивает нас в своих объятиях, лучший рецепт сохранить дорогих и любимых близких – научиться не замечать их. Подробности...
Обсуждение: 95 комментариев
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 9 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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    Почему Лондон не выдал Америке Ассанжа

    Судьба Ассанжа может стать предметом торга между Лондоном и Вашингтоном    4 января 2021, 19:45
    Фото: REUTERS/Simon Dawson
    Текст: Алексей Нечаев

    Лондонский суд отказал Вашингтону в экстрадиции Джулиана Ассанжа. Кроме того, в ближайшее время суд может отпустить его на свободу под залог. И хотя представители США уже сообщили о планах обжаловать это решение, данная ситуация оказалась крайне необычной для истории взаимоотношений Британии и Америки. Почему лондонский суд пошел на такой шаг?

    В понедельник судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа – человека, который вытаскивал скелеты из шкафов мировой элиты, а также раскрывал авантюры и преступления Пентагона, ЦРУ и Госдепартамента. Как пояснили в суде, запрос США на экстрадицию Ассанжа отклонен в связи с опасениями за его психическое здоровье.

    В частности, судья признала тот факт, что Ассанж страдает аутизмом и клинической депрессией, а также склонен к суициду. По ее словам, его состояние может серьезно ухудшиться в результате содержания в одиночном заключении в США. Он также «обладает достаточными интеллектуальными способностями», чтобы обойти любые меры, направленные на предотвращение попыток самоубийства. Таким образом, риск для жизни подозреваемого является основанием для отказа в его выдаче, передает ТАСС.

    При этом представители США подтвердили, что подадут апелляцию на решение суда Лондона. Но несмотря на это, Ассанж явно рад сегодняшнему развитию событий, улыбается присутствующим в зале родным и знакомым. Между тем вероятность того, что Ассанжа отпустят под залог в среду (когда будет подано соответствующее прошение), довольно мала: ранее он нарушал условия выхода под залог. До сих пор на все подобные прошения защиты судья отвечала отказом.

    Напомним, Ассанж, обвиненный в Швеции в якобы сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

    Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир ранее призывал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла дело против Ассанжа «тотальным позором». В ООН также призывали освободить журналиста. Кроме того, в парламенте Германии звучал вопрос о том, почему Берлин принимает блогера Алексея Навального в клинике «Шарите», но не предоставляет аналогичных возможностей Ассанжу, который серьезно болен.   

    Как отмечает ВВС (государственное СМИ Британии), за всю историю существования процедуры экстрадиции Лондон несколько раз отказывал США в высылке человека, если его экстрадиция могла сопровождаться нарушением прав человека. Один из самых известных примеров – дело шотландского хакера Гэри Маккиннона, взломавшего компьютеры сразу нескольких американских ведомств. Он объяснял свой поступок тем, что искал информацию о существовании НЛО.

    В США взломщика ждала тюрьма, но власти Британии заблокировали экстрадицию шотландца на основании диагнозов психиатров – у Маккиннона обнаружили депрессию и синдром Аспергера. Именно из-за того, что экстрадиция могла спровоцировать попытку суицида, высылка шотландца была признана противоречащей правам человека.

    По мнению российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева, сейчас Ассанж получил временную передышку и некоторое облегчение. «Хотя я не думаю, что такое решение глобально изменит судьбу Ассанжа. То, что происходит вокруг человека, который изменил журналистику – это запредельно», – сказал Соловьев газете ВЗГЛЯД.

    Телеведущий также допустил, что решение лондонского суда может быть элементом «торговли» между Британией и США. «То есть Лондон не стал отдавать Ассанжа Трампу, а отдаст ли Байдену – посмотрим», – добавил журналист. «Таким образом, если говорить о сигналах, которые Лондон подает американцам, то их можно сравнить с сотрудниками McDonald's, которые говорят фразу «свободная касса», – отметил Соловьев.

    Схожей точки зрения придерживается и журналист Максим Кононенко. «Первое, что приходит на ум – это желание Лондона что-либо выторговать у американцев. С другой стороны, я от многих бизнесменов слышал, что британский суд сам себе на уме – им нельзя манипулировать. Может быть, они рассмотрели все обстоятельства и приняли такое решение, исходя из собственного понимнаия ситуации? Такой вариант меня бы устроил больше», – сказал Кононенко.

    «Кроме того, у англичан сейчас наблюдается приступ суверенитизма. Они только что вышли из Евросоюза и, возможно, это произвело впечатление на судей, которые считают, что могут принимать решения без оглядки на кого-либо за пределами Британии.

    Но Британия – маленькая страна. Без США она не проживет.

    И все-таки мне бы хотелось, чтобы Ассанжа отпустили. То, что американцы довольно долгое время пытаются его наказать лишь за то, что он опубликовал информацию, которую ему предоставил гражданин США, говорит о них как о неприятных людях», – констатировал Кононенко.

    Директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов также видит в решении лондонского суда желание Британии «подтвердить свою независимость и готовность ставить во главу угла свое законодательство, а не международные запросы даже таких важных союзников, как США». «Я думаю, пресса интерпретирует это как доказательство независимости британской судебной системы», – подчеркнул Кортунов.

    «Но теперь главный вопрос заключается в том, смогут ли американцы предоставить дополнительные аргументы в пользу экстрадиции Ассанжа. Возможно, здесь появятся другие факторы, включая смену власти в США и обещание амнистии. Но в любом случае, это дело пока не заканчивается. Борьба за Ассанжа продолжится», – заключил Кортунов.

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