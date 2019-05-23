Минюст США выдвинул против Ассанжа 17 новых обвинений

Министерство юстиции США предъявило основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу 17 новых обвинений, «связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации», сообщила телекомпания ABC.

Минюст США утверждает, что «действия Ассанжа могли нанести серьезный ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов на благо их противников», передает ТАСС.

В новых обвинениях речь идет о нарушении закона о шпионаже, в том числе раскрытии имен секретных источников информации и сговоре.

«В случае обвинительного приговора, [Ассанжу] грозит максимум 10 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения, кроме одного, который касается заговора с целью взлома компьютеров, за что ему грозит максимум пять лет заключения», – уточнили в министерстве.

Напомним, 11 апреля Ассанжа силой вывели из посольства Эквадора в Лондоне после того, как южноамериканская страна отказала журналисту в убежище. В Скотленд-Ярде подтвердили, что журналист был задержан по запросу властей США.

1 мая суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. WikiLeaks осудила приговор британского суда, назвав его шокирующим и мстительным. ООН признала приговор Ассанжу несоразмерным.

В понедельник, 20 мая, ордер на арест Ассанжа запросила прокуратура Швеции.

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