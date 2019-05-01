В WikiLeaks отреагировали на приговор Ассанжу

В организации WikiLeaks осудили приговор британского суда Джулиану Ассанжу, которого в среду приговорили к 50 неделям заключения.

«Приговор Джулиану Ассанжу настолько же шокирующий, насколько и мстительный. Мы серьезно озабочены, получит ли он честные слушания об экстрадиции в Великобритании», – говорится в сообщении в Twitter.

Julian Assange's sentence is as shocking as it is vindictive. We have grave concerns as to whether he will receive a fair extradition hearing in the UK. — WikiLeaks (@wikileaks) 1 мая 2019 г.

Слушания по вопросу об экстрадиции Ассанжа продолжатся в четверг в Вестминстерском магистратском суде.

Ранее в среду суд в Лондоне приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.

Напомним, 11 апреля Ассанжа силой вывели из посольства Эквадора в Лондоне после того, как ему отказали в убежище. В Скотленд-Ярде подтвердили, что журналист был задержан по запросу властей США.

Позже Эквадор заподозрили в выдаче Ассанжа в обмен на кредит МВФ.