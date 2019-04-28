Эквадор заподозрили в сдаче Ассанжа в обмен на кредит МВФ

Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что Эквадор мог обменять основателя WikiLeaks на кредит Международного валютного фонда (МВФ), который в противном случае заблокировали бы США.

«У Эквадора нет своей валюты, он использует доллар США. Он получил кредит МВФ, но вы не можете получить кредит МВФ, если это не одобрят США», – заявил Шиптон в интервью телеканалу 60 Minutes Australia, передает РИА «Новости».

Ведущая уточнила, считает ли он, что Эквадор обменял Ассанжа на кредит, на что Шиптон подтвердил: «Да, это выглядит так».

Отец Ассанжа заявил, что больше всего боится высылки его сына в США, где его никогда не выпустят на свободу.

11 апреля Ассанжа силой вывели из посольства Эквадора в Лондоне после того, как южноамериканская страна отказала журналисту в убежище.

В Скотленд-Ярде подтвердили, что журналист задержан по запросу властей США.

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