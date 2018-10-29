Полиция Лондона арестовала Ассанжа

Эквадор принял решение отказать в убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, он арестован британской полицией.

Столичная полиция Лондона сообщила, что 47-летний Ассандж был арестован в четверг, 11 апреля, в посольстве Эквадора по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде, передает РИА «Новости».

«Он находится под стражей в полицейском участке в центре Лондона, где останется до насколько можно более быстрого появления в Вестминстерском магистратском суде», – сообщил Скотланд-Ярд.

Эквадорский лидер Ленин Морено сообщил, что принял решение отказать Ассанжу в дипломатическом убежище. «Эквадор принял суверенное решение отказать в дипломатическом убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения [положений] международных конвенций», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Twitter.

В начале апреля портал WikiLeaks сообщал о намерении посольства Эквадора в Лондоне выслать Ассанжа. В МИД Эквадора эту информацию опровергали.

Сам Ассанж еще в октябре прошлого года заявил о планах Эквадора выдать его США.

Основатель WikiLeaks находился на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он укрылся там из-за опасений депортации в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента США.