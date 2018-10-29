Ассанж заявил о намерении Эквадора выдать его США

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж утверждает, что власти Эквадора собираются лишить его права убежища, а затем выдать США.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее генпрокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо назвал два возможных варианта развития ситуации с Ассанжем: он может сдаться британским властям под гарантии, которые получил Эквадор (на срок не более полугода и при условии невыдачи никакой другой стране), либо остаться в эквадорском посольстве в Лондоне.

Креспо утверждает, что Ассанж отверг оба варианта.

Ассанж находится в посольстве с 2012 года – тогда он попросил Эквадор о политическом убежище, боясь экстрадиции в США.