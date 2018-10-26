Ассанжу предложили два варианта развития ситуации

Генеральный прокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо назвал два возможных варианта развития ситуации с основателем портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

В качестве первого варианта Креспо предложил Ассанжу сдаться британским властям под гарантии, которые получил Эквадор – на срок не более полугода и при условии невыдачи никакой другой стране.

Другое предложение предполагает, что Ассанж останется в посольстве Эквадора в Лондоне при соблюдении определенных правил, передает РИА «Новости».

Сам основатель портала WikiLeaks уже отверг оба эти варианта.

В середине октября стали известны правила проживания основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Ассанж находится в посольстве с 2012 года – он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище, боясь экстрадиции в США из-за деятельности в WikiLeaks.