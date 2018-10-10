Эквадор потребовал от Ассанжа заботиться о коте

Стали известны правила проживания основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.

От Ассанжа требуют не говорить на темы, которые могут навредить дипломатическим интересам Эквадора, передает «Интерфакс».

Кроме того, Ассанж и его посетители должны соблюдать «чистоту и гигиену ванной комнаты и других помещений».

Также посольство пригрозило, что потребует передать кота, который живет у Ассанжа, другому человеку или в приют, если основатель Wikileaks не будет заботиться о животном должным образом.

Напомним, эквадорское правительство приняло решение частично прекратить изоляцию Ассанжа, который находится в посольстве страны в Лондоне.