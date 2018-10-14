Эквадор частично прекратил изоляцию Ассанжа

Эквадорское правительство приняло решение частично прекратить изоляцию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в посольстве страны в Лондоне.

Об этом сообщает Press Association со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что Эквадор намеревался назначить Ассанжа советником посольства в Москве.

В марте Эквадор лишил основателя сайта разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа средств связи с внешним миром.