Стало известно о планах Эквадора назначить Ассанжа советником посольства России

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25 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 12:52  |  vz.ru
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Почему нефть неизбежно дойдет до 100 долларов за баррель

Цена на нефть Brent достигла максимума с ноября 2014 годаФото: Grigory Dukor/Reuters
Впервые за пять лет цена на нефть перешагнула 80-долларовый рубеж. От такой ситуации выигрывает не только российский бюджет и нефтяники, но и рубль, курс которого сразу вырос. Специалисты уверены в неизбежности роста цен до 100 долларов уже в ближайшее время. А благодарить за это приходится ровно те факторы, которые обычно оценивают негативно. Подробности...
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Почему Британии не удастся выйти из ЕС

Все меньше британцев видят премьером Терезу Мэй Фото: Lisi Niesner/Reuters
Наступившая неделя может стать роковой для правительства Терезы Мэй и для «Брексита» как такового. Тупик на переговорах Лондона и Брюсселя приводит к тому, что в Британии активизируются противники выхода страны из Евросоюза как в Консервативной партии, так и в Лейбористской. Все больше шансов на то, что в результате никакого выхода острова из ЕС через полгода просто не случится. Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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Почему Европа возвращается к призывной армии

Первой европейской страной, восстановившей призывную армию, стала ЛитваФото: Ints Kalnins/Reuters
Государства Европы постепенно пересматривают свой подход к формированию вооруженных сил. Где-то призыв на военную службу уже восстановлен, где-то только собираются это сделать, как, например, в Германии. Зачастую это объясняется «агрессивным поведением России», но истинные мотивы совсем в другом. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Самоненависть – общая болячка России и Украины

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинская власть совершила длинный ряд «выстрелов себе в ногу». Этот феномен самострела важно рассмотреть, потому что он актуален и для России тоже. И это явление несколько сложнее, чем просто глупость. Подробности...

Как «барыня» превратилась в «старушку-процентщицу»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если не слушать собственных граждан – то никакой Кремль не поможет, особенно если не хочет. А зачем Кремлю тратиться на спасение таких губернаторов, они как-то не думают. Не думают, не слышат, не чувствуют. Даже когда горит кожаное кресло, купленное на деньги налогоплательщиков. Подробности...
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Мы получили надежду на развитие страны без потрясений

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Каждые семь (плюс-минус) лет Россия сталкивается с общественно-политическим кризисом. Можно предположить, что следующий придется на середину 2020-х годов. Сможет ли страна справиться с новым вызовом в деликатный момент смены власти? Подробности...
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      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Стало известно о планах Эквадора назначить Ассанжа советником посольства России

          25 сентября 2018, 11:59

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа намеревались назначить советником посольства Эквадора в Москве, однако соответствующая договоренность была отменена через несколько дней, сообщил эквадорский оппозиционный депутат Паола Винтимилья.

          Винтимилья заявил, что «существует министерское соглашение (в МИД Эквадора), по которому Джулиан Ассанж назначается дипломатическим представителем Эквадора в Москве», передает РИА «Новости».

          Документ датирован 19 декабря 2017 года и подписан занимавшим в то время пост заместителя министра иностранных дел Эквадора Бироном Суаресом.

          До этого Ассанж получил «особое назначение» со стороны правительства Эквадора для работы в посольстве страны в Великобритании.

          По словам оппозиционного депутата, властям Эквадора «пришлось ждать сначала согласия Лондона на то, что Ассанж станет частью дипломатической службы Эквадора в городе (Лондоне), но у них было готово министерское соглашение, по которому он (Ассанж) должен был отправиться в Москву в качестве представителя Эквадора».

          Однако основатель WikiLeaks не смог этого сделать, так как не имел «дипломатического иммунитета, чтобы покинуть посольство».

          Лондон отказал в предоставлении Ассанжу дипломатического статуса, и тогда Суарес лично аннулировал соглашение о его назначении советником посольства в Москве через 10 дней после подписания – 29 декабря.

          Напомним, Джулиан Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне – тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище, боясь экстрадиции шведскими властями в США из-за его деятельности в WikiLeaks.

          Ранее МИД России опроверг участие в планировании побега Ассанжа из Британии.


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