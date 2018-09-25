Стало известно о планах Эквадора назначить Ассанжа советником посольства России

Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа намеревались назначить советником посольства Эквадора в Москве, однако соответствующая договоренность была отменена через несколько дней, сообщил эквадорский оппозиционный депутат Паола Винтимилья.

Винтимилья заявил, что «существует министерское соглашение (в МИД Эквадора), по которому Джулиан Ассанж назначается дипломатическим представителем Эквадора в Москве», передает РИА «Новости».

Документ датирован 19 декабря 2017 года и подписан занимавшим в то время пост заместителя министра иностранных дел Эквадора Бироном Суаресом.

До этого Ассанж получил «особое назначение» со стороны правительства Эквадора для работы в посольстве страны в Великобритании.

По словам оппозиционного депутата, властям Эквадора «пришлось ждать сначала согласия Лондона на то, что Ассанж станет частью дипломатической службы Эквадора в городе (Лондоне), но у них было готово министерское соглашение, по которому он (Ассанж) должен был отправиться в Москву в качестве представителя Эквадора».

Однако основатель WikiLeaks не смог этого сделать, так как не имел «дипломатического иммунитета, чтобы покинуть посольство».

Лондон отказал в предоставлении Ассанжу дипломатического статуса, и тогда Суарес лично аннулировал соглашение о его назначении советником посольства в Москве через 10 дней после подписания – 29 декабря.

Напомним, Джулиан Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне – тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище, боясь экстрадиции шведскими властями в США из-за его деятельности в WikiLeaks.

Ранее МИД России опроверг участие в планировании побега Ассанжа из Британии.