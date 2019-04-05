МИД Эквадора опроверг сообщения о выдворении Ассанджа

В министерстве иностранных дел Эквадора назвали слухами сообщения о выдворении Джулиана Ассанжа из посольства страны в Лондоне.

«Эквадор не отвечает на слухи, гипотезы и догадки, у которых нет документального подтверждения», – цитирует РИА Новости эквадорское дипломатическое ведомство.

Ранее портал WikiLeaks сообщил, что, по данным его высокопоставленного источника в Эквадоре, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет выслан из посольства Эквадора в Лондоне в течение «нескольких часов или дней».

Сообщалось, что против него будет использован коррупционный скандал с офшорными бумагами, касающимися президента Эквадора Ленина Морено.

Напомним, в октябре прошлого года Ассанж заявил о планах Эквадора выдать его США.

Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне из-за опасений, что его депортируют в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента США.