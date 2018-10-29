Власти Эквадора собрались выгнать Ассанжа из посольства в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет выслан из посольства Эквадора в Лондоне в течение «нескольких часов или дней», сообщила организация со ссылкой на высокопоставленный источник в Эквадоре.

По сведениям WikiLeaks, Эквадор и Великобритания заключили соглашение об аресте Ассанжа, передает ТАСС.

Министерство иностранных дел Эквадора отказалось комментировать сообщения о планируемой высылке Ассанжа из посольства республики в Лондоне, назвав их слухами, «которые не имеют документального подтверждения», сообщило издание El Comercio.

Напомним, в октябре прошлого года Ассанж заявил о планах Эквадора выдать его США.

Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне из-за опасений, что его депортируют в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента США.