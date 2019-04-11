Власти Британии назвали основание для ареста Ассанжа

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован сотрудниками полиции в посольстве Эквадора в Лондоне в связи с запросом американских властей о его экстрадиции, сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

«Джулиан Ассанж был арестован сегодня, 11 апреля, от имени властей Соединенных Штатов и был взят под стражу в полицейском участке в центре Лондона», – передает ТАСС сообщение Скотленд-Ярда.

Напомним, Ассанж был задержан в четверг столичной полицией Лондона после того, как Эквадор принял решение отказать ему в убежище. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что отказал Ассанжу в убежище из-за его «невежливого» и «агрессивного» поведения.

США и их союзники ненавидят Ассанжа за то, что он раскрыл их самые страшные секреты. Короткая напоминалка о том, чего мы бы никогда не узнали, если бы не WikiLeaks pic.twitter.com/FLH5Gw6AdT — RT на русском (@RT_russian) 11 апреля 2019 г.

Кроме того, власти Эквадора утверждали, что Британия гарантировала невыдачу Ассанжа США. Несмотря на это, адвокат Ассанжа заявил о значительном риске выдачи его клиента американским властям. В США ему грозит смертная казнь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи отметила, что «рука «демократии» сжимает горло свободе». В Кремле выразили надежду, что все права Ассанжа будут соблюдены.

Главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что Ассанж боролся со «всемирным лицемерием» и «большим братом из самых чудовищных антиутопий».