Симоньян после задержания Ассанжа объявила о победе всемирного лицемерия

Главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала задержание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Великобритании; по ее словам, Ассанж боролся со «всемирным лицемерием» и «большим братом из самых чудовищных антиутопий».

В своем Telegram-канале Симоньян рассказала, что познакомилась с Ассанжем восемь лет назад. «Он тогда жил в домике своего приятеля в кукольной деревеньке под Лондоном, с браслетом на ноге. Говорить о чем-либо, кроме погоды, ни в одном помещении, где есть стены, Ассанж не соглашался. Тогда мне казалось – перебарщивает. Многим тогда так казалось», – вспоминает главред RT.

По ее словам, Ассанж рассказал тогда, как устроен мир, а точнее – «всемирное лицемерие». «Задолго до того, как все мы начали что-то подозревать, он объяснял, что гугл и прочие твиттеры в этом мире есть для того, чтобы а) за всеми следить б) управлять настроениями толпы. Что большой брат из самых чудовищных антиутопий – вот он, уже пришел, каждый день с нами рядом, у нас в кармане, а мы радуемся, что он сделал нашу жизнь такой удобной и интересной», – пишет Симоньян.

США и их союзники ненавидят Ассанжа за то, что он раскрыл их самые страшные секреты. Короткая напоминалка о том, чего мы бы никогда не узнали, если бы не WikiLeaks pic.twitter.com/FLH5Gw6AdT — RT на русском (@RT_russian) 11 апреля 2019 г.

Ассанж укрывался в эквадорском посольстве, «понимая, что всемирное лицемерие найдет за что его стреножить или даже убить», подчеркнула она, выразив сожаление, что основатель WikiLeaks не оказался в посольстве России. «Жил бы сейчас, как Сноуден – ездил бы в Сочи, свободно общался с кем хочет. Я бы его научила раков варить», – помечтала Симоньян. Она пояснила, что вытащить его из эквадорского посольства было уже невозможно, так как он был бы сразу же задержан.

«Почти семь лет он провел в этом посольстве – без солнечного света, прогулок и нормального общения. Последнее время – еще и без интернета и посетителей», – написала Симоньян, отметив, что несколько раз навещала его в посольстве.

На вопрос Симоньян о том, зачем и ради чего он «принес свою жизнь на алтарь», Ассанж отвечал: «Просто я ненавижу врать. И ненавижу, когда врут мне».

«Что его ждет теперь? Десятилетия в тюрьмах? Смертная казнь в одном из штатов всемирного светоча демократии? Он был готов ко всему. Сегодня всемирное лицемерие победило», – заключила главред RT.

Напомним, Ассанж был задержан в четверг столичной полицией Лондона после того, как Эквадор принял решение отказать ему в убежище. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи отметила, что «рука «демократии» сжимает горло свободе».

В Кремле выразили надежду, что все права Ассанжа будут соблюдены.