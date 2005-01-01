Захарова отреагировала на задержание Ассанжа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне.

«Рука «демократии» сжимает горло свободе», – написала она в Facebook.

В Wikileaks в свою очередь заявили, что отказ Ассанжу в предоставлении убежища является нарушением международного права со стороны Эквадора. «Он был арестован британской полицией внутри эквадорского посольства несколько минут назад», – передает ТАСС сообщение организации.

Ранее в четверг Эквадор принял решение отказать в убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу. Столичная полиция Лондона арестовала его в посольстве Эквадора, Ассанж находится под стражей.

Основатель WikiLeaks находился на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он укрылся там из-за опасений депортации в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента США.