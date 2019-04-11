Кремль выразил надежду на соблюдение прав Ассанжа

В Кремле надеются, что все права задержанного в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа будут соблюдены, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, надеемся, что все его права будут соблюдены», – приводит его слова ТАСС.

На вопрос о том, готова ли Россия предоставить убежище Ассанжу, Песков напомнил, что, по информации СМИ, Ассанж задержан в Лондоне. «Поэтому я сейчас ничего не могу сказать», – отметил он.

Напомним, Ассанж был задержан в четверг столичной полицией Лондона после того, как Эквадор принял решение отказать ему в убежище. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи отметила, что «рука «демократии» сжимает горло свободе».

Основатель WikiLeaks находился на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он укрылся там из-за опасений депортации в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента США.