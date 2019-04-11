Адвокат заявил об угрозе выдачи Ассанжа США

Шведский адвокат Пер Самуэльссон в эфире телеканала CNN заявил о существовании значительного риска того, что его клиент, основатель портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдадут властям Соединенных Штатов.

Самуэльссон подчеркнул, что считает такое развитие событий недопустимым. «Мы видим очень явные признаки того, что американцы хотят осудить или осудили его. Посмотрим, было ли его беспокойство оправданным или преувеличенным», – приводит его слова ТАСС.

Адвокат предположил, что может существовать «тайная заявка на экстрадицию от американцев», либо же такой запрос может поступить в ближайшее время. «До сих пор Соединенные Штаты могли тайно разыгрывать свои карты, но больше они этого не могут», – добавил он.

Кристин Ассанж, мать основателя Wikileaks, сообщила, что ее сын может предстать перед судьей в Великобритании в течение 24 часов после ареста. Она предположила, что британские власти будут добиваться максимального срока заключения в 12 месяцев. «Наша цель, как всегда, остановить экстрадицию в США!» – написала она в Twitter.

В свою очередь официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что ЕК считает арест в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа «судебным делом» и не вмешивается в него.

Напомним, Ассанж был задержан в четверг столичной полицией Лондона после того, как Эквадор принял решение отказать ему в убежище. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что отказал Ассанжу в убежище из-за его «невежливого» и «агрессивного» поведения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи отметила, что «рука «демократии» сжимает горло свободе». В Кремле выразили надежду, что все права Ассанжа будут соблюдены.

Главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что Ассанж боролся со «всемирным лицемерием» и «большим братом из самых чудовищных антиутопий».