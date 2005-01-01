Эквадор объяснил решение об отказе Ассанжу в убежище

Президент Эквадора Ленин Морено объяснил, почему принял решение отказать в дипломатическом убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, который с 2012 года укрывался на территории посольства южноамериканской страны в Лондоне.

«Эквадор принял суверенное решение отказать в дипломатическом убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения [положений] международных конвенций», – написал он в Twitter.

В видеообращении Морено упрекнул Ассанжа в «невежливом» и «агрессивном» поведении, а также раскритиковал его за «враждебные заявления».

Глава Эквадора сообщил, что ему гарантировали, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему грозит смертная казнь. «В соответствии с нашей приверженностью соблюдению прав человека и международного права, я потребовал от Великобритании гарантий, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь», – приводит его слова Reuters.

Морено добавил, что соответствующие обязательства британское правительство подтвердило письменно.

Напомним, Ассанж был задержан в четверг столичной полицией Лондона после того, как Эквадор принял решение отказать ему в убежище. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этой связи отметила, что «рука «демократии» сжимает горло свободе».

В Кремле выразили надежду, что все права Ассанжа будут соблюдены.

Главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что Ассанж боролся со «всемирным лицемерием» и «большим братом из самых чудовищных антиутопий».