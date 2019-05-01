Суд в Лондоне приговорил Ассанжа

Суд в Лондоне приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям (11 с половиной месяцам) заключения за нарушение условий выхода под залог; срок заключения будет исчисляться с момента задержания – с 11 апреля.

Судья Дебора Тейлор, оглашая приговор, сказала, что Ассанж не сдавался полиции по собственному желанию, и «посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание». Она указала, что у основателя WikiLeaks «был выбор», и суд отвергает «все доводы (о смягчении наказания)», передает РИА «Новости».

«Вы не явились в суд, скрывшись в посольстве Эквадора. Эта страна предоставила вам политическое убежище, а потом отказала в нем (...) Вы не оспорили прежние решения суда. Ваши действия были направлены на противодействие или затягивание правосудия. Я считаю, что вы совершили серьезное нарушение. Находясь в посольстве, вы по собственной инициативе отказывались предоставлять доступ к себе британских властей», – добавила Тейлор.

Судья заявила, что не дала основателю WikiLeaks максимальный срок (12 месяцев), учтя факт передачи ей письма Ассанжа с извинениями и объяснениями причин своего поведения. «Джулиан Ассанж хочет безоговорочно извиниться, и я передаю судье его письмо, написанное утром», – сказал тогда представитель стороны защиты Марк Саммерс.

«Я столкнулся с ужасными обстоятельствами. Я сделал то, что мне казалось в то время наилучшим вариантом», – говорилось в письме.

Отмечается, что сторона защиты призывала суд при вынесении вердикта учесть тот факт, что Ассанж провел семь лет взаперти в офисном помещении, не предназначенном для проживания, не видел солнечного света и страдал от неопределенности будущего, а также от проблем со здоровьем.

Также защита призывала понизить уровень дела Ассанжа, объясняя свою позицию тем, что тот нарушил условия выхода под залог и не явился в суд, так как опасался выдачи в Швецию или в США, где его, по словам адвокатов, могли поместить в знаменитую тюрьму для террористов на Кубе Гуантанамо.

«Нарушение находится за пределами самых серьезных обвинений, вам предъявленных. Уровень правонарушения даже выше, чем A1 (самый высокий уровень с максимальным наказанием)», –заявила судья Тэйлор.

Слушания по вопросу об экстрадиции Ассанжа продолжатся в четверг в Вестминстерском магистратском суде.

Напомним, 11 апреля Ассанжа силой вывели из посольства Эквадора в Лондоне после того, как южноамериканская страна отказала журналисту в убежище. В Скотленд-Ярде подтвердили, что журналист был задержан по запросу властей США.

Позже Эквадор заподозрили в выдаче Ассанжа в обмен на кредит МВФ.

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