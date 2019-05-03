ООН назвала несоразмерным приговор Ассанжу

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям назвала приговор британского суда основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в виде 50 недель тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог несоразмерным преступлению.

В заявлении группы отмечается, что он получил за преступление практически максимальный срок, который предусмотрен законами Британии, передает «Интерфакс».

В организации WikiLeaks также осудили приговор британского суда Джулиану Ассанжу.

В среду лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.