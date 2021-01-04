Соловьев: Судьба Ассанжа может стать предметом торга между Лондоном и Вашингтоном

«Ассанж получает временную передышку, но я не думаю, что это решение глобально изменит его судьбу», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Соловьев, комментируя решение лондонского суда отказать американским властям в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

«Лондонский суд исходил якобы из соображений гуманности и опасений за его здоровье. Хотя еще несколько лет назад Ассанж был готов отдать себя по суд при одном условии – лишь бы не было экстрадиции в Америку», – напомнил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

«Сейчас, конечно, он получает временную передышку и некоторое облегчение. Хотя я не думаю, что такое решение глобально изменит судьбу Ассанжа. То, что происходит вокруг человека, который изменил журналистику – это запредельно», – подчеркнул собеседник.

Телеведущий также допустил, что решение лондонского суда может быть элементом «торговли» в между Британией и США. «То есть, Лондон не стал отдавать Ассанжа Трампу, а отдаст ли Байдену – посмотрим», – добавил журналист.

«Таким образом, если говорить о сигналах, которые Лондон подает американцам, то их можно сравнить с сотрудниками McDonald's, которые говорят фразу «свободная касса», – резюмировал Соловьев.

Ранее в понедельник судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала США в экстрадиции Ассанжа в связи с опасениями за его здоровье. Представители США уже подтвердили, что подадут апелляцию на решение суда.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дело против Ассанжа «тотальным позором».