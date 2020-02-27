Захарова назвала дело против Ассанжа «тотальным позором»

Дело против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа является «тотальным позором», абсолютно неприемлемы карательные меры в отношении журналиста, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Весь мир квалифицировал «дело Ассанжа» как удар по институту расследовательской журналистики, как удар по свободным независимым СМИ, как имеющий катастрофические последствия удар по базовым правам человека. Подобные карательные меры в отношении журналиста в ХХI веке – это абсолютно неприемлемая практика и тотальный позор для причастных к этому западных стран, которые считают себя демократическими и свободными», – передает ее слова РИА «Новости».

На прошлой неделе представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

В мае прошлого года минюст США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений. Адвокат Ассанжа Барри Поллак заявил об угрозе преследования независимых журналистов в США, Комитет защиты журналистов признал дело угрозой для СМИ в США.

Вестминстерский магистратский суд Лондона назначил слушания о его экстрадиции на конец февраля 2020 года. Они начались на этой неделе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД