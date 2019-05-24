Комитет защиты журналистов признал преследование Ассанжа угрозой для СМИ в США

Решение Минюста США выдвинуть новые обвинения, грозящие основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу 175 годами тюрьмы, ставит под угрозу свободу прессы в Соединенных Штатах и во всем мире, говорится в заявлении Комитета защиты журналистов (КЗЖ).

«Предъявление обвинений в публикации засекреченной информации Джулиану Ассанжу на основании Закона о шпионаже представляет собой покушение на первую поправку [к конституции США, защищающую свободу слова] и угрозу для всех журналистов, публикующих информацию, которую власти хотели бы держать в секрете», – отметил исполнительный директор Комитета защиты журналистов Джоэл Саймон, слова которого передает ТАСС.

«Этот суд ставит под угрозу свободу слова в Соединенных Штатов и во всем мире», – подчеркнул Саймон.

Другая правозащитная организация – Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) – заявила, что решение Минюста США представляет собой прямое покушение на свободу слова, защищенную первой поправкой к американской конституции, и чревато последствиями для американских журналистов в других странах.

«Впервые в истории нашей страны правительство предъявило уголовные обвинения публицисту за публикацию правдивой информации», – подчеркнул глава ACLU Бен Уизнер.

«Это является беспрецедентной эскалацией нападок администрации Трампа [президента США Дональда Трампа] на журналистику и прямое покушение на первую поправку. Это закладывает опасный прецедент, которым могут воспользоваться против всех новостных организаций, которые требуют ответа от властей, публикуют их секреты», – добавил Уизнер.

ACLU считает также, что решение Минюста США представляет собой опасность для американских журналистов, вскрывающих секретную информацию других государств.

«Если США могут судить иностранного публициста за нарушение наших законов в области секретности, то тогда ничто не мешает Китаю или России поступать таким же образом», – предостерег глава союза.

Ранее министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений, «связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации».

После этого адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак заявил об угрозе преследования независимых журналистов в США.

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