Адвокат Ассанжа заявил об угрозе преследования независимых журналистов в США

Предъявление Джулиану Ассанжу новых обвинений, грозящих журналисту 175 годами тюрьмы, беспрецедентно и демонстрирует серьезность угрозы уголовного преследования любого журналиста, рискнувшего рассказать о злоупотреблениях властей США, заявил адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак.

Адвокат основателя WikiLeaks подчеркнул, что «правительство [США] предъявило обвинения Джулиану Ассанжу на основании Закона о шпионаже, за то, что он убеждал источники предоставлять ему правдивую информацию и публиковал эту информацию», передает ТАСС.

«Фиговый листок – обвинение в компьютерном взломе – был убран. Беспрецедентные обвинения демонстрируют то, насколько серьезна угроза, которую представляет уголовное преследование Джулиана Ассанжа для всех журналистов на пути информирования общественности о шагах, предпринятых правительством США», – заявил Поллак телекомпании NBC.

Ранее министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений, «связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации».

Напомним, 11 апреля Ассанжа силой вывели из посольства Эквадора в Лондоне после того, как южноамериканская страна отказала журналисту в убежище. В Скотленд-Ярде подтвердили, что журналист был задержан по запросу властей США.

Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. В WikiLeaks осудили приговор, назвав его шокирующим. ООН признала приговор несоразмерным.

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