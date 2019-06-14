Британский суд назначил сроки слушаний об экстрадиции Ассанжа в США

Вестминстерский магистратский суд Лондона назначил слушания об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США только на конец февраля 2020 года, сообщил судья на процедурном заседании в суде.

Как отмечает ТАСС, вопрос будет решаться в течение пяти дней, начиная с 24-го числа. Адвокаты Ассанжа согласились с этими датами.

При этом самого журналиста на заседании не было, он следил за ходом заседания по видеосвязи.

Отмечается, что перед зданием суда в преддверии слушания собрались сторонники Ассанжа, чтобы выразить ему поддержку.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на решение главы МВД Великобритании одобрить экстрадицию Ассанжа. «Интересно, в Великобритании выйдут газеты с первой страницей «Мы/Я Джулиан Ассанж»? Марш в Лондоне будет? Иностранные послы выразят озабоченность? А что американское посольство в Лондоне?», – заявил Соловьев.

23 мая министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений. После этого адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак заявил об угрозе преследования независимых журналистов в США, а Комитет защиты журналистов признал преследование Ассанжа угрозой для СМИ в США.