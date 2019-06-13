Соловьев указал на лицемерие США в деле Ассанжа

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на решение главы МВД Великобритании одобрить экстрадицию основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

«Интересно, в Великобритании выйдут газеты с первой страницей «Мы/Я Джулиан Ассанж»? Марш в Лондоне будет? Иностранные послы выразят озабоченность? А что американское посольство в Лондоне?» – поинтересовался Соловьев в Telegram.

Телеведущий тут же ответил на свой вопрос: «А ничего. Экстрадиция ведь по запросу США. Так что бревно в своем глазу они не видят».

Так телеведущий прокомментировал сообщения о том, что глава министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал запрос США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

23 мая министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений. Адвокат Ассанжа Барри Поллак заявил об угрозе преследования независимых журналистов в США, а Комитет защиты журналистов признал преследование Ассанжа угрозой для СМИ в Соединенных Штатах.

Заявление Соловьев сделал на фоне дела журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков. Однако во вторник уголовное дело было закрыто в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления. Голунова освободили из-под домашнего ареста.

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