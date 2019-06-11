Голунова отпустили из-под домашнего ареста

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова ознакомили с постановлением о прекращении дела и отпустили из-под домашнего ареста, сообщил источник.

«Голунова ознакомили с постановлением о прекращении дела в связи с недоказанностью его причастности к преступлению, домашний арест отменен», – передает ТАСС слова источника.

Напомним, Голунова обвиняли в якобы попытке сбыта наркотиков. Он находился под домашним арестом. Во вторник после сильного резонанса вокруг этого дела глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления.

Также будут уволены несколько высокопоставленных московских полицейских, действия возбудивших уголовное дело против Голунова проверят.

Кроме того, предложены поправки в статью 228 Уголовного кодекса России о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта. Газета ВЗГЛЯД писала, как дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками.