Госдума разработала поправки в статью о хранении наркотиков

В Госдуме разработали поправки в статью 228 Уголовного кодекса России о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта, сообщил депутат Николай Брыкин.

Он добавил, что МВД и Верховный суд уже поддержали проект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта, в Госдуме ждут отзыва правительства на этот счет, передает РИА «Новости».

Член Совета Федерации Андрей Клишас отметил, что верхняя палата парламента проанализирует информацию о применении статьи 228 УК после «дела Голунова». По его словам, сенаторы слышат запрос на изменения в этой сфере.

Тема стала актуальной на фоне дела журналиста Ивана Голунова, которого обвинили в якобы попытке сбыта наркотиков. Он был отправлен под домашний арест, однако во вторник глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками.