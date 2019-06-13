Глава МВД Британии подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа

Глава министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал запрос США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В интервью Би-Би-Си Джавид рассказал, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать лондонский суд, передает ТАСС.

«Есть запрос на экстрадицию со стороны Соединенных Штатов, который суд будет рассматривать завтра. Вчера я подписал запрос на экстрадицию и заверил его», – сказал министр.

Ранее минюст США направил в Великобританию официальный запрос об экстрадиции Ассанжа.

23 мая министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений. Адвокат Ассанжа Барри Поллак заявил об угрозе преследования независимых журналистов в США, а Комитет защиты журналистов признал преследование Ассанжа угрозой для СМИ в Соединенных Штатах.