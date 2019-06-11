США направили Британии запрос об экстрадиции Ассанжа

Министерство юстиции США направило в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в ведомстве.

Сообщается, что отправленный в четверг запрос делает маловероятным выдвижение Соединенными Штатами дополнительных обвинений против Ассанжа, передает ТАСС.

По договору между Вашингтоном и Лондоном, запрос должен быть отправлен в течение 60 дней после ареста основателя WikiLeaks, который произошел 11 апреля в эквадорском посольстве британской столицы. Этот документ запрещает американской стороне обвинять Ассанжа в других предполагаемых преступлениях помимо перечисленных в запросе об экстрадиции.

23 мая министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений. Адвокат Ассанжа Барри Поллак заявил об угрозе преследования независимых журналистов в США, а Комитет защиты журналистов признал преследование Ассанжа угрозой для СМИ в Соединенных Штатах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД