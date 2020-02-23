В ОБСЕ призвали не экстрадировать Ассанжа в США

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, его заявление было опубликовано на сайте организации перед слушаниями по делу Ассанжа, которые начнутся 24 февраля в Лондоне.

«Я призываю власти Великобритании не экстрадировать Джулиана Ассанжа, слушания по делу которого состоятся в понедельник. Я чрезвычайно обеспокоен большим количеством предъявленных ему обвинений и несоразмерным сроком вплоть до 175 лет тюремного заключения, которое может грозить ему в случае экстрадиции и обвинительного приговора», – приводит ТАСС слова Дезира.

Он добавил, что экстрадиция Ассанжа может нанести значительный ущерб свободе СМИ. «Необходимо принять во внимание общественный интерес, который вызвали некоторые публикации WikiLeaks в 2010 году в связи с тем, что содержали подробности о важных расследованиях и новостях. Необходимо понимать влияние, которое будет оказано на свободу выражения и свободу СМИ в случае его экстрадиции и вынесения обвинительного приговора. Это может оказать негативное воздействие на журналистику и свободу СМИ», – отметил представитель ОБСЕ.

Дезир намерен внимательно следить за ходом дела Ассанжа.

В мае прошлого года министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks 17 новых обвинений. После этого адвокат Ассанжа Барри Поллак заявил об угрозе преследования независимых журналистов в США, а Комитет защиты журналистов признал преследование Ассанжа угрозой для СМИ в США.

Вестминстерский магистратский суд Лондона назначил слушания о его экстрадиции на конец февраля 2020 года, однако СМИ сообщали, что рассмотрение этого вопроса может затянуться на шесть лет.

Отец Ассанжа заявлял, что его сын может умереть в тюрьме.