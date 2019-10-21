СМИ дали прогноз по продолжительности суда над Ассанжем в Лондоне

Суд в Лондоне по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа может затянуться на шесть лет и обойдется британским налогоплательщикам в 600 тыс. фунтов стерлингов (777 тыс. долларов), сообщили СМИ.

«Он будет сражаться [в суде] столько, сколько потребуется. Борьба будет вестись «вплоть до передачи в Верховный суд, а также если понадобится в Страсбурге [Европейском суде по правам человека]», – передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail слова представителя благотворительного общества Blueprint for Free Speech Наоми Колвин.

На сегодня в Вестминстерском магистратском суде Лондона назначено новое слушание по делу об экстрадиции в США Ассанжа, причем австралиец в отличие от предыдущего раза, когда он появился в зале суда по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, должен присутствовать лично.

Тем временем несколько десятков сторонников развернули транспаранты у входа в здание суда, скандируя требование освободить Ассанжа.

«Освободите! Освободите Джулиана Ассанжа!», – передает РИА «Новости» требования собравшихся.

Слушания на этот раз организованы в зале, способном вместить больше посетителей. «Гостевые» трибуны заполнены полностью, многие сторонники Ассанжа пришли поддержать его в зале суда. Среди них экс-мэр Лондона Кен Ливингстоун. Все ждут появления основателя WikiLeaks в застекленной ложе для подсудимых.

Приезд активиста также ожидают фото- и видеожурналисты у бокового въезда в суд. Два автозака с затемненными стеклами въехали в ворота суда, однако находился ли в них Ассанж, журналистам рассмотреть не удалось.

Позднее источник в ссуде сообщил, что Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне, где будет слушаться вопрос о его экстрадиции В США.

Ассанж, находящийся на трибуне для подсудимых, одет в темно-синий костюм, его седые волосы гладко зачесаны назад. Сам подсудимый выглядит хорошо. После появления Ассанжа судья спросил, может ли он подтвердить имя и дату рождения. Ассанж тихим спокойным голосом ответил утвердительно.

Многие сторонники Ассанжа пришли поддержать его в зале суда. Среди них экс-мэр Лондона Кен Ливингстоун.

Напомним, сообщалось, что британские власти содержат Ассанжа в условиях хуже, чем у осужденных террористов. Его биологический отец Джон Шиптон заявил, что основателя WikiLeaks подвергают в британской тюрьме «всем возможным» мучениям.

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