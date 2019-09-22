Жизнь Ассанжа в британской тюрьме оказалась «хуже осужденных террористов»

Британские власти содержат основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в условиях хуже, чем у осужденных террористов, заявил главный редактор сайта Кристинн Храфнссон в интервью изданию The Grayzone.

По мнению главреда Wikileaks, решение окружного судьи Ванессы Барайцер оставить Ассанжа в тюрьме на время рассмотрения дела об экстрадиции демонстрирует предвзятое отношение к основателю Wikileaks, передает РИА «Новости».

Ассанжу запретили вступать в переписку, а принимать посетителей он может только дважды в месяц. Его заключение проходит в практически полной изоляции, рассказал Храфнссон.

Ранее в WikiLeaks объяснили смысл ареста Ассанжа.

Напомним, в июне глава МВД Британии подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США. После этого телеведущий Владимир Соловьев указал на лицемерие Великобритании и США в деле Ассанжа.

Телекомпания CNN утверждает, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж якобы лично руководил публикацией компрометирующей информации из посольства Эквадора в Лондоне с целью вмешательства в американские выборы 2016 года.

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