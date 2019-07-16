Ассанжа обвинили во вмешательстве в американские выборы из посольства Эквадора

Телекомпания CNN утверждает, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж якобы лично руководил публикацией компрометирующей информации из посольства Эквадора в Лондоне с целью вмешательства в американские выборы 2016 года.

Телекомпания со ссылкой на отчеты испанской частной охранной компании Undercover Global утверждает, что Ассанж в посольстве Эквадора проводил длительные встречи с «россиянами и хакерами мирового класса», а также лично заказывал дорогостоящее компьютерное оборудование для облегчения процесса обмена данными, передает ТАСС.

Основателю WikiLeaks по запросу предоставлялся высокоскоростной интернет, телефонная связь и помещение для конфиденциальных встреч с лицами, которых он приглашал. Ассанж аргументировал такие запросы необходимостью поддерживать деятельность WikiLeaks.

Более того, телекомпания утверждает, что Ассанжу якобы было разрешено определять перечень лиц, которые входили в посольство Эквадора, не предъявляя удостоверения личности и не проходя досмотра службы безопасности. Он применял устройства собственного изготовления, предназначенные против попыток его прослушивания.

Согласно публикации, основатель организации якобы негласно пользовался почти такими же полномочиями, как и посол Эквадора, поддерживал постоянный контакт с должностными лицами этой латиноамериканской страны высокого ранга и мог добиться увольнения любого не понравившегося ему сотрудника диппредставительства в Лондоне.

WikiLeaks в июле 2016 года опубликовал внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, что негативно отразилось на популярности соперницы Дональда Трампа, кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Напомним, в июне глава МВД Британии подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США. После этого телеведущий Владимир Соловьев указал на лицемерие Великобритании и США в деле Ассанжа.

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