Отец Ассанжа заявил о мучениях сына в тюрьме

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подвергают в британской тюрьме «всем возможным» мучениям, заявил его биологический отец Джон Шиптон.

Шиптон сообщил, что встречался с сыном в августе. Тогда Ассанж «был слабоват», его «терзало беспокойство». По словам отца, основатель WikiLeaks «сильно потерял вес», страдает как морально, так и физически.

«Его мучат всеми возможными способами», – приводит слова Шиптона РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

Напомним, сообщалось, что британские власти содержат Ассанжа в условиях хуже, чем у осужденных террористов.

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