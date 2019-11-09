Отец Ассанжа выразил опасения за жизнь сына в тюрьме

Джон Шиптон, отец арестованного в Лондоне основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, выразил опасения, что его сын может умереть в тюрьме.

Шиптон рассказал, что два дня назад посетил Ассанжа в лондонской тюрьме, где ему пришлось «столкнуться с горькой правдой, что он [Джулиан Ассанж] может умереть».

«Это не горькое разочарование отца, это просто факт», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на британскую газету Daily Mail.

Отец Ассанжа также назвал «верхом неприличия» факт того, что «Джулиан может умереть в тюрьме спустя девять лет преследований за раскрытие правды о военных преступлениях».

Ранее правозащитник Крейг Мюррей заявил, что ожидает победы Ассанжа в суде высшей инстанции США, однако он уверен, что в американской тюрьме заключенному не позволят дожить до оправдательного приговора.

Напомним, Вестминстерский магистратский суд Лондона отклонил прошение адвокатов Ассанжа отложить на три месяца рассмотрение дела о его экстрадиции в США. СМИ писали, что лондонский суд может затянуть рассмотрение вопроса об экстрадиции Ассанжа в США на шесть лет.

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