Суд отказался отложить рассмотрение дела об экстрадиции Ассанжа

Вестминстерский магистратский суд Лондона отклонил прошение адвокатов основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа отложить на три месяца рассмотрение дела о его экстрадиции в США, сообщили СМИ.

Как сообщает Reuteres, дело будет рассмотрено по существу в феврале 2020 года.

Ассанж, который в ходе нескольких последних процедурных слушаний не появлялся в зале, на этот раз был доставлен в суд из тюрьмы Белмарш. Он сбрил бороду и выглядит сильно похудевшим.

«Следующие слушания провести 18 ноября... Подсудимый может участвовать по видеосвязи из тюрьмы, где он отбывает наказание (Белмарш)», – передает РИА «Новости» вердикт судьи.

Судья уточнила, что процесс будет продолжен в три этапа, на каждом из который стороны будут представлять свои аргументы. Также слушания пройдут в декабре, январе и феврале.

Напомним, ранее в понедельник Daily Mail сообщила, что суд в Лондоне по делу об экстрадиции в США Ассанжа может затянуться на шесть лет и обойдется британским налогоплательщикам в 600 тыс. фунтов стерлингов (777 тыс. долларов).

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